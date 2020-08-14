Ensar Vakfı Manisa şubesi kurucusu Arif Çeler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ensar Vakfı Manisa şubesinin kurucusu Arif Çeler'in cenazesi toprağa verildi.
Bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çeler için ikindi vaktinde Hatuniye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Çeler'in cenazesi İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı namazın ardından Kırtık Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, kurum müdürleri ve sevenleri katıldı.