Ensar Vakfı'na yeni yönetim - Son Dakika

Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanlığı'nın Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Başkanlığa Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rüştü Benli seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mehmet Zahid Behdi, Enes Güler, İsa Öner, Ergin Ögcem, Eyyüp Böçkün, Mehmet Ali Anatoprak, Ethem Erdoğan, Selman Ertaş, Meltem Keler, Mehmet Demir, Nurettin Kaplan, Necati Kocaçoban, Hasan Ali Çakar, Tayfun Kaydan ve Oğuzhan İnce.

Benli, "Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır" dedi. - KÜTAHYA