Son Dakika Haberleri: Ensar Vakfı'ndan DPÜ Rektörü Uysal'a ziyaret
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Ensar Vakfı'ndan DPÜ Rektörü Uysal'a ziyaret

1 saat önce

Kütahya Ensar Vakfı Başkanı Şakir Can ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ensar Vakfı'ndan DPÜ Rektörü Uysal'a ziyaret, System.String[]
Kütahya Ensar Vakfı Başkanı Şakir Can ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kütahya Ensar Vakfı Şubesi Başkanı Şakir Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Aktı, Ethem Erdoğan, Mehmet Ali Anatoprak ve Mehmet Uygun Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.

Rektör Uysal, Ensar Vakfı Başkanı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-) - KÜTAHYA
Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
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