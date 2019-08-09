Ensar Vakfı'ndan DPÜ Rektörü Uysal'a ziyaret
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Kütahya Ensar Vakfı Başkanı Şakir Can ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Ensar Vakfı Başkanı Şakir Can ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal
'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kütahya Ensar Vakfı Şubesi Başkanı Şakir Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Aktı, Ethem Erdoğan, Mehmet Ali Anatoprak ve Mehmet Uygun
Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.
Rektör Uysal, Ensar Vakfı Başkanı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-) - KÜTAHYA
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