Ensar Vakfı'ndan

Ensar Vakfı, " Kızılay'dan Ensar Vakfı'na gönderilen şartlı bağışın TURKEN Vakfı'na iletilmediği" iddiasına ilişkin, "Tüm para transferlerimiz, devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Bu meblağ halen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey TURKEN Vakfı'na gönderilmiştir." açıklamasını yaptı.

Vakfın internet sitesinden yapılan açıklamada, son bir haftadır Başkent Doğalgaz'ın şartlı bağışı konu edilerek vakfın, medya ve sosyal medyada linç edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Bazı siyasi çevrelerin de siyasi çıkar elde etmek amacıyla linç kampanyasına katıldıkları anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağışçı şirketin hukuk zemininde New York Manhattan'daki yurt inşaatımız için şartlı bağış yapmasını sindiremeyen çevreler, her gün yeni bir karalama ile sistematik bir şekilde vakfımızı zan altında bırakmaya çalışmaktadır. Vakfımız hakkında ortaya atılan iftiralar, örgütlü bir şekilde devam etmekte ve artık söylem düzeyini de aşarak, marjinal örgütlerin fiziki saldırılarına zemin oluşturmaktadır ki geçtiğimiz günlerde bazı şubelerimize yönelik fiziki saldırılar bunun kanıtıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve bazı medya organları tarafından vakfımızın bağış parasını Amerika Birleşik Devletleri'ne yurt inşaatına göndermediği ve paranın buharlaştırıldığı iftirası atılmaktadır. İlginçtir ki ABD'deki faaliyetlerimizin başladığı günden beri kara propaganda ve iftiralarla bizlere saldırmaya çalışanlar genelde FETÖ'cü unsurlar olmuşlardır. FETÖ'nün ürettiği yalan ve çarpıtılmış bilgiler, Türkiye'de başta CHP olmak üzere vakfımıza karşı cepheleşen bir kesim tarafından titizlikle kullanılmaktadır."

Dekontlar paylaşıldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "8 milyon dolar nerede?" başlıklı açıklamasına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin istenildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağışçı şirket şartlı bağışını, 29 Aralık 2017 tarihinde Kızılay'a göndermiştir. Vakfımızın hesaplarına bağış 19.02.2018 tarihinde 7 milyon 880 bin ABD doları olarak gelmiştir. Mevzuatlarımıza göre vakıfların yurt dışına para gönderimi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimle yapılmaktadır. Dolayısıyla vakfımız yurt dışına göndereceği tüm para transferleri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunmuştur. Yani tüm para transferlerimiz, devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Bu meblağ halen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey TURKEN Vakfı'na gönderilmiştir. Sırasıyla 05.11.2018 tarihinde 2.000.000,00 ABD doları, 11.12.2018 tarihinde 2.000.000,00 ABD doları, 14.01.2019 tarihinde 2.000.000,00 ABD doları, 15.02.2019 tarihinde 1.964.276,62 ABD doları olmak üzere toplamda 7.964.276,62 ABD doları TURKEN Vakfı hesaplarına gönderilmiştir. Bu yalın gerçeği kamuoyunun takdirine, yalan ve iftiralarla hiçbir sonuç elde edilemeyeceği gerçeğini ise milletimizin ferasetine sunarız."

Açıklamada, bağışa ilişkin dekontlara da yer verildi.