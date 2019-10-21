Son Dakika Haberleri: Ensar Vakfı'nın 7. Bilimsel Okuma Programı başlıyor
Son Dakika Güncel Ensar Vakfı'nın 7. Bilimsel Okuma Programı başlıyor

Ensar Vakfı'nın 7. Bilimsel Okuma Programı başlıyor

1 saat önce

Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güler, 7.Bilimsel Okumalar Programının 24 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Ensar Vakfı'nın 7. Bilimsel Okuma Programı başlıyor, System.String[]

Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güler, 7.Bilimsel Okumalar Programının 24 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Güler, yaptığı açıklamada, gelenekselleşen bilimsel okuma etkinliklerine öğrencilerin ve halkın katılabileceğini söyledi.

Amaçlarının gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"24 Ekim'de başlayacak okuma programlarına alanında uzman hocalar katılacak. Etkinlerin büyük kısmı Taş Medrese'de yapılacak. Bazıları da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) olacak. Bilimsel okumalarda da bu yıl, katılımcılara, 'Sosyoloji, Yakın Tarih, Psikoloji, Riyazü's-Salihin, Osmanlı Türkçesi' gibi alanlarda bilgiler verilecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Güler, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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