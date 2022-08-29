Ensar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlayacak - Son Dakika
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Ensar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlayacak

29.08.2022 12:38
Ensar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlayacak

Ensar Vakfı, üniversiteyi farklı bir şehirde kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz barınma imkanı sunacak.

Ensar Vakfı, üniversiteyi farklı bir şehirde kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz barınma imkanı sunacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 25 erkek ve 38 kız yurdu olmak üzere toplam 63 yurt ile yaklaşık 7 bin öğrenciye uygun fiyatlı ve konforlu yurt hizmeti sunan vakıf, ihtiyaç sahibi öğrencilere de ücretsiz yurt imkanı sağlayacak.

Toplam 500 öğrenciye sağlanacak ücretsiz barınma imkanı, vakfın Türkiye genelindeki 63 yurdunda geçerli olacak.

Öğrenciler vakfın web sitesi "www.ensar.org" adresi üzerinden kazandıkları üniversitenin bulunduğu bölgede kendilerine uygun yurdu seçip "online başvuru" kısmındaki formu doldurarak başvurularını yapabilecek.

Başvuru sonrası öğrenciler mülakat sürecine alınacak. İhtiyaç sahibi, öksüz ve yetim öğrencilere mülakat sonrası başvurularının kabul edilip edilmediğine dair bildirim yapılacak.

Başvurusu kabul edilen öğrenci yıl boyunca Ensar Vakfı yurdunda ücretsiz kalabilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ensar Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlayacak - Son Dakika

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