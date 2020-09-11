ENSAR VAKFI VE İLİM YAYMA CEMİYETİ'NDEN EROL MÜTERCİMLER'E SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

ENSAR Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri, imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı Erol Mütercimler hakkından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri, bir televizyon programında imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından grupta bulunanlar açıklama yaptı. Açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile imam hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez. Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır" dedi.

Yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar ile aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerin, sadece bu imam hatiplileri değil tüm Türkiye'nin, birliğini ve dirliğini hedef aldığını, Mütercimler hakkında kamu davası açılması için gerekli şikayeti yaptıklarını belirten Tülün, "İlim Yayma Cemiyeti olarak bu iftiralara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve Mütercimler ile hukuk önünde hesaplaşacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün konuyla ilgili suç duyurumuzu gerçekleştiriyoruz. Akademisyen olduğunu iddia eden Mütercimler'in ifadelerini, biz asla başka bir akademisyen kardeşimiz için düşünmüyoruz. Ama yalancılığı, iftirayı, sahtekarlığı, her türlü kötü vasıfları, kullandığı kötü kelimelerle birlikte kendisine yakıştırıyoruz. Hocalarımızı da başımızın tacı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Başkanı Şener Ağaç da, "Müslümanlara ve Müslümanların değer verdiği kurumlara karşı sistematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyayız. Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında değerlerimize karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, ithamlar bir şekilde yer buluyor ve bunları yapan kişi veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Sapkın bir adamın kendi çıkarları, şöhreti ve şehveti için dini istismar etmesinin sorumlusu olarak tüm Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor. Yine aynı sapkın adamın işlediği cürümün gündem yapıldığı bir televizyon kanalında konu her nedense İmam Hatip okullarına ve bu okulların mezunlarına getiriliyor." dedi.

Sözlerini sürdüren Ağaç "Mütercimler, açık bir şekilde İmam Hatip mezunlarına, mensuplarına, buralarda çocuklarını okutan ailelere ve bu okullara gönül veren milyonlarca insana hakaret etme küstahlığı gösterdi. Mütercimler, milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir. Bu ifadeler öylesine, anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Bu cümleleri sarf eden şahıs 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmeyen bir figürdür. Bundan sonra kim değerlerimize karşı tahkir edici bir söylemin içerisine girerse hesabını mahkemelerde vereceğini iyi bilmelidir. Erol Mütercimler gibi İslam düşmanı tiplerin televizyon kanallarında boy göstermesine razı değiliz. Milletine ve değerlerine düşman bu gibi patolojik zihinlerin ürettiği bir şey yoktur. Bunlar sürekli değerlerimizi aşındırmakla görevli memurlardır. Özellikle halkımızı bu gibi tiplerin boy gösterdiği yayınları izlememeye ve bu kişileri boykot etmeye davet ediyoruz. Mütercimler ile aynı zihniyette olan kişilerle mücadelelerine kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.