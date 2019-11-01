Son Dakika Haberleri: Ensar ve TÜRGEV'in İBB'ye açtığı dava reddedildi
Son Dakika Dünya Ensar ve TÜRGEV'in İBB'ye açtığı dava reddedildi

Ensar ve TÜRGEV'in İBB'ye açtığı dava reddedildi

6 saat önce

Ensar ve TÜRGEV'in İBB'ye açtığı dava reddedildi

Ensar ve TÜRGEV'in İBB'ye açtığı dava reddedildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden önce bazı dernek ve vakıflarla yapılan protokollerin iptal edilmesi kararının yürürlükten kaldırılması için yapılan itiraz reddedildi.


İmamoğlu, haziran ayında yapılan seçimlerde göreve geldikten sonra Ensar, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesine karar vermişti. 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla söz konusu vakıflarla yapılan toplam 357 milyon liralık protokolün sonlandırıldığını söyleyen İmamoğlu, "Sadece bir vakfa 56 milyon lira yemek desteği verilmiş. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" demişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:53 
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