Osmaniye'de kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Sağlık -Sen Osmaniye Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görevleri başındaki kadın çalışanlarını ziyaret ederek, onlara karanfil ve hediye verdi.

Sağlık -Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, yaptığı açıklamada, kadın sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çenet, kadınların iş hayatına dair yaşadığı sorunlara çözüm üretmenin önemli olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının yüzde 50'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu ifade eden Çenet, şöyle devam etti:

"Koronavirüs süreciyle sağlık çalışanlarının iş yükünün katlanarak arttığı herkesin malumudur. Bu süreçte özellikle anne sağlık çalışanları evlatlarını, ailelerini virüs riskinden uzak tutmak için evlerine gitmediler. Çocuklarına ve ailelerine hasret kaldılar. Bu anlamda kadın sağlık çalışanlarımızın iş yükü giderek artmış, iş, aile yaşamı ve sosyal hayatları olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuzluklara rağmen onlar asla mücadeleden geri durmuyorlar. İnsanımız için en kutsal olanı yapmaya, cana dokunmaya devam ediyorlar. Bizlerde bu anlamlı günde kadın sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek kadınlar gününü kutladık. Bu vesileyle bir kez daha sağlıklı yarınlarımızın teminatı kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."