Son Dakika Haberleri: Ensarioğlu Ailesi'nin Acı Günü

Ensarioğlu Ailesi'nin Acı Günü

46 dakika önce

AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), hayatını kaybetti.

Ensarioğlu Ailesi'nin Acı Günü, System.String[]
AK Parti  Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), hayatını kaybetti.

Sait Ensarioğlu, beyin ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 aydır tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Ensarioğlu'nun cenazesinin uçakla akşam Diyarbakır'a getirileceği, yarın da Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ne götürülerek buradaki aile mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

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