Ensarioğlu Ailesi'nin Acı Günü
46 dakika önce
AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), hayatını kaybetti.
AK Parti Diyarbakır
eski Milletvekili Galip Ensarioğlu
'nun babası ve İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu
'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), hayatını kaybetti.
Sait Ensarioğlu, beyin ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 aydır tedavi gördüğü İstanbul
'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Ensarioğlu'nun cenazesinin uçakla akşam Diyarbakır'a getirileceği, yarın da Dicle
ilçesi Tepebaşı
Mahallesi'ne götürülerek buradaki aile mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:47 Kaynak: DHA
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