Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş

Başakşehir Olimpiyat Stadı karşısında geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerinde faili meçhul cinayet için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

KATİL DAMADI ÇIKTI

Ekiplerin çalışmasının ardından ölen kişinin kimliği ve cinayetin nedeni belli oldu. Ölen kişinin alacak verecek meselesi yüzünden damadı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu Mubariz Nuriyev olduğu çıktı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetle ilgili Nuriyev'in damadının da aralarında bulunduğu bazı aile üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.