Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş - Son Dakika
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Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş

22.06.2022 15:30

Başakşehir'de Olimpiyat Stadı karşısındaki alanda ensesinden silahla vurulup öldürülen bir adamın cesedi bulunmuştu. Yapılan inceleme sonrası cesedin Azerbaycan uyruklu Mubariz Nuriyev'e ait olduğu öğrenilirken, cinayeti alacak verecek tartışması sebebiyle adamın damadının işlediği ortaya çıktı.

Başakşehir Olimpiyat Stadı karşısında geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerinde faili meçhul cinayet için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

KATİL DAMADI ÇIKTI

Ekiplerin çalışmasının ardından ölen kişinin kimliği ve cinayetin nedeni belli oldu. Ölen kişinin alacak verecek meselesi yüzünden damadı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu Mubariz Nuriyev olduğu çıktı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetle ilgili Nuriyev'in damadının da aralarında bulunduğu bazı aile üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Azerbaycan, Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş - Son Dakika
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