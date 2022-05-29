ENSESİNE YORGUN MERMİ İSABET EDEN 7 YAŞINDAKİ ANIL YARALANDI

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde evinin önünde oynayan Anıl Ömer Hatunoğlu (7), ensesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anıl, ameliyata alındı.

Olay saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Anıl Ömer Hatunoğlu, evinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada ensesine isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayı gören Anıl'ın yakınları, kendi imkanlarıyla yaralı çocuğu Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anıl Ömer ensesindeki merminin çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)