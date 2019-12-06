ENSİA Başkanı Vatansever:

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücünün 12 yılda 50 katlık bir artış gösterdiğini belirtti.

ENSİA tarafından İzmir'deki Hilton Garden Inn Bayraklı'da düzenlenen üye buluşmaları yemeğinde konuşan Vatansever, derneğin özellikle 2019 yılında kurumsal üye sayısında ciddi bir artış görüldüğünü söyledi.

Vatansever, ENSİA'nın yenilenebilir enerji alanında ekipmanların sermaye kaynağına bakılmaksızın Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar tarafından üretilmesini esas edindiğini kaydederek, "Türkiye'nin 2007 yılında sadece 147 megavat olan rüzgar enerjisindeki kurulu gücünün, 2019 yılının Kasım ayına geldiğimizde bugün itibarıyla 7 bin 350 megavata ulaşması, yani tam 50 katlık bir artışa sahne olması tek başına ayakta alkışlanacak bir başarıdır." dedi.

Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin geleceği için yaşamsal bir önemi olduğuna işaret eden Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerlilik bizim için menşeiden bağımsız. Ama bunun yanında ana firmalara, üretim yapan yan sanayi firmalarına da formüle gerek kalmaksızın 5. bölge teşvikleri verilmeli. Önümüzdeki 11 yıl için, ekipman üretiminde Türkiye için 25 milyar dolarlık imkan var. Bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla, iç pazarda oluşacak ihtiyacın ithalat ile değil, Türkiye sınırlarında yapılacak üretimle karşılanması, ihraç edilmesi hem cari açığın azaltılması hem de dövizin ülke içinde kalmasını sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji sektöründe ekipman üretiminin önünde ne engel varsa kamunun bu engeli kaldırması gerekiyor."

Toplantı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yatırım Destek Uzmanı Çağkan Aydoğdu, Zorlu Danışmanlık Kurucu Müdürü Özgür Cengiz ve İlleez Enerji Mühendislik'te Makine Yüksek Mühendisi Bülent İlleez'in sunumlarıyla devam etti.