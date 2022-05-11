ENSTİTÜDE YAVRU BALIK ÜRETİMİ - Son Dakika
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ENSTİTÜDE YAVRU BALIK ÜRETİMİ

11.05.2022 12:54

MERKEZİ Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, yavru balık üretiminde sektöre öncülük yapıyor.

MERKEZİ Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, yavru balık üretiminde sektöre öncülük yapıyor. Enstitüde bu üretim döneminde yaklaşık 5 milyondan fazla yavru balık üretimi gerçekleştirildi.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde yapılan yavru balık üretiminde, enstitü tarafından işletilen Beymelek Dalyanı'ndan alınan çupra ve levrek anaçları kullanılıyor. Dalyandan alınan anaçlar, uygun koşullarda anaç besleme havuzlarına alınıyor. Ardından havuzlardaki anaçlardan yapılan inceleme sonucu uygun vasıflara sahip bireyler seçilerek, anaç popülasyonu oluşturuluyor. Anaçlardan elde edilen yumurtalar, 'inkübasyon' ünitesine getirilip, yumurtaların açılması bekleniyor. Bu yumurtalardan çıkan larvalar, 30- 50 gün arasında bakımlarının yapılacağı tanklara naklediliyor.

Toplam 2 bin 500 metrekarelik alanda yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor. Havuzlara alınan yavru balıklar, özel olarak uzamanlar tarafından hazırlanan canlı yemler (algler) ve toz yemlerle besleniyor. Tanklardaki yavrular, büyüme süresince boylama denilen yöntemle büyüklüklerine göre farklı havuzlara alınıyor. Yaklaşık 90- 120 gün arasında 0,2 gram ile 0,5 gram arasında büyüklüğe ulaşıyor. Bu üretim safhaları boyunca yavru balıkların beslenmesi, hastalıkları, büyümesi konusunda bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Belirli boy ve ağırlığa ulaşan yavru balıkların büyük bölümü özel sektöre satılıyor. Bir bölümü de enstitüde yürütülen bilimsel projelerde materyal olarak kullanılıyor. Bu üretim sezonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde 5 milyon çupra yavrusu, 650 bin levrek yavrusu üretimi gerçekleştirildi.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Üretim Sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi İsa Aydın, "Enstitü olarak Beymelek Dalyanı'ndan topladığımız levrek ve çupra anaçları ile anaç sürüsü oluşturmaktayız. Bu anaç sürüsünden larva ve yavru balık üretiyoruz. Bu ürettiğimiz 6 milyona yakın balığın 5 milyona yakını çupra, geri kalan 650 bini de levrek yavru balık üretimi yaptık. Ürettiğimiz yavru balıklarla, Türkiye'nin ihtiyacı olan yavru balık üretiminin bir kısmına katkıda bulunuyoruz. Geri kalan balıkların da birçoğunu enstitümüzde devam eden bilimsel araştırmalarda materyal olarak kullanmaktayız. Çalışmalarımızın bir kısmını yavru dönemdeki karşılaşılan büyütme sorunları, yetiştirme sorunları oluşturmaktadır. Bu yönüyle de enstitümüz öncü faaliyetlerine devam etmektedir" dedi.

ENSTİTÜDE YAVRU BALIK ÜRETİMİ
ENSTİTÜDE YAVRU BALIK ÜRETİMİ
ENSTİTÜDE YAVRU BALIK ÜRETİMİ
ENSTİTÜDE YAVRU BALIK ÜRETİMİ

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Beymelek, Antalya, Akdeniz, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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