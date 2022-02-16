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Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı

16.02.2022 09:50
Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı

HAKKARİ'de, polisin durdurduğu kargo aracında narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, kanun kılıfına gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'de, polisin durdurduğu kargo aracında narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, kanun kılıfına gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürürken, ihbar üzerine durdurulan kargo aracında arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Ayzek' ile araçta yapılan aramada, kanun kılıfının içine gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


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Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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