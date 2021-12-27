İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür İnsan ve Sanat Dersleri'nde; "insanın sanatla olan ilişkisi", "sanatın çıkış noktası", "kainatın insanla olan irtibatı", "sanat dallarının kimlerde...

Kaynak: Habermetre

Sultan Abdülaziz, Aralık, Kudüs, Salı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Enstrümanların Dilinden - Piyano - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.