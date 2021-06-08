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EnTaksi İzmir örnek oldu - Son Dakika

EnTaksi İzmir örnek oldu

08.06.2021 10:13
EnTaksi İzmir örnek oldu, System.String[]

Esnaf-kamu işbirliği eseri 'EnTaksi İzmir, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından örnek gösterildi.

Esnaf-kamu işbirliği eseri 'EnTaksi İzmir, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından örnek gösterildi. EnTaksi ardından İstanbul UKOME'ye damga vururken Dijital taksiciliğe geçmek isteyen diğer büyükşehirler de İzmir'e gelip sistemi incelemeye aldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği EnTaksi, kısa sürede büyük ses getirdi. İzmir'in dijital taksicilik başarısına ilk övgü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden geldi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik'in "İstanbul'da Taksi Sektörünün Analizi Raporu"nda EnTaksi İzmir öne çıktı. Taksi taşımacılığında verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi, bu kapsamda da EnTaksi İzmir model olarak gösterildi.

Esnaf-kamu işbirliği eseri sistem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) de damga vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Apaydın, "İzmir örneği beni çok etkiledi" diye konuştu. Bu gelişmelerin ardından ulaşım sektöründe gözler İzmir'e çevrildi. Küresel firmalar ile rekabet edebilmek için günün koşullarına uyum sağlamak isteyen diğer büyükşehirler, EnTaksi İzmir'i yakın takibe aldı. Farklı kentlerden heyetler gelip sistemi incelemeye başladı.

Sektöre öncülük ediyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, değişimin hızını yakalama, taksiciliği geleneksel yapıdan çıkarıp geleceğe taşıma amaçlı gayretlerinin örnek gösterilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, "Taksiciliği dijital çağa taşımak isteyen Türkiye genelindeki tüm meslektaşlarımız ve meslek örgütü temsilcisi arkadaşlarımız ile deneyimlerimizi paylaşıyoruz, onlara bilgilerimizi aktarıyoruz. Kurduğumuz sistemin sektörümüze yol gösterici olması, yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyor, yıllardır verdiğimiz çabaların yorgunluğunu unutturuyor. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip EnTaksi İzmir'in hayata geçmesinde bize destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer olmak üzere herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - İZMİR

EnTaksi İzmir örnek oldu
EnTaksi İzmir örnek oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Esnaf, İzmir, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EnTaksi İzmir örnek oldu - Son Dakika Ekonomi


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