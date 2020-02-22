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'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat
43 dakika önce
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran varisler, şarkının Avrupa Müzik şirketinin yapımcısı Coşkun Direk tarafından izinsiz kullandığını iddia etti.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran varisler, şarkının Avrupa Müzik şirketinin yapımcısı Coşkun Direk tarafından izinsiz kullandığını iddia etti.
Davayı kabul eden mahkeme, Coşkun Direk'in Osman Şam'ın 8 varisine 23 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Osman Şan'ın 8 mirasçısı daha önce eserin "Düğün Dernek" adlı komedi filminde izinsiz kullanılması nedeniyle Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) 35 bin lira tazminat kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:20
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