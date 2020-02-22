'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat - Son Dakika Magazin

'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat

43 dakika önce

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran varisler, şarkının Avrupa Müzik şirketinin yapımcısı Coşkun Direk tarafından izinsiz kullandığını iddia etti.

'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat, System.String[]

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran varisler, şarkının Avrupa Müzik şirketinin yapımcısı Coşkun Direk tarafından izinsiz kullandığını iddia etti.


Davayı kabul eden mahkeme, Coşkun Direk'in Osman Şam'ın 8 varisine 23 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Osman Şan'ın 8 mirasçısı daha önce eserin "Düğün Dernek" adlı komedi filminde izinsiz kullanılması nedeniyle Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) 35 bin lira tazminat kazanmıştı.

İstanbul, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:20 
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