EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı - Ceyda Erem
1 saat önce
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programında CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:56 Kaynak: AA
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programında CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem bir konuşma yaptı.
Esenyurt'ta intikam cinayeti Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı