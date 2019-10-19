Son Dakika Haberleri: EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı - Ceyda Erem
Son Dakika Güncel EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı - Ceyda Erem

EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı - Ceyda Erem

1 saat önce

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programında CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem bir konuşma yaptı.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programında CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem bir konuşma yaptı.

EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı - Ceyda Erem

İstanbul, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta intikam cinayeti
Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:49:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı - Ceyda Erem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]