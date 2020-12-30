Enteggre İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı tamamlandı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu'nun desteklediği "Enteggre İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı"nın finali yapıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve 35 yaş altındaki Suriyeli mülteci ve Türk vatandaşlarının, teknoloji tabanlı girişim becerilerini ve istihdam potansiyeli yüksek inovatif iş fırsatlarının desteklendiği programın ödül töreni öncesinde 6 finalist takım, iş fikirlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi.

Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan ve sunumlarını gerçekleştirilen 6 ekibin yatırıma hazır iş fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından "ExtraAI-Yapay Zeka Tabanlı Bakım Süreçlerindeki Kaybı Önleyici Yazılım" iş fikriyle Ayça Küçükdurmaz ve "Bsfpro-Kara Asker Sineği Larvaları ile Kanatlı Hayvan Balık Yemi ve Azot Değeri Yüksek Organik Gübre Üretimi Projesi"yle Manar Abdulrahim, 100 biner lira yatırım hibesini almaya hak kazandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, törende yaptığı konuşmada, girişimcinin riskleri yöneten bir kişi olduğunu vurguladı.

Bir girişimcinin her şeyi değiştirdiğine dikkati çeken Özaydın, "Girişimciyi yenilik ve bilgi ekonomisi bağlamında değerlendirmek gerekir. Girişimci tekdüzeliğe karşı çıkan, düz yolda gitmeyen insandır. Yeni fikirleri ancak çok yönlü düşünenler bulur. Girişimci gençlerimizden tek bir isteğim bu serüveninizde insanı odağınızda tutarak iş fikirlerinizi hayata geçirmenizdir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özaydın ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu adına Proje Destek Sorumlusu Ivan Lwanga tarafından dereceye giren katılımcılara hibe belgeleri verildi.