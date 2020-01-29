Entegre fabrikasında kazan dairesinde patlama: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Entegre fabrikasında kazan dairesinde patlama: 1 ölü - Son Dakika

Entegre fabrikasında kazan dairesinde patlama: 1 ölü

7 saat önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde entegre fabrikasında kazan dairesinde yaşanan patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Entegre fabrikasında kazan dairesinde patlama: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde entegre fabrikasında kazan dairesinde yaşanan patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ile Araç ilçesi arasında faaliyet gösteren entegre fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Kazanın patlaması sonucu ağır yaralanan İrfan Yıldızoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen İrfan Yıldızoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İrfan Yıldızoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, İhsangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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