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Entegre kentsel su yönetim çalıştayı Malatya'da yapıldı - Son Dakika

Entegre kentsel su yönetim çalıştayı Malatya'da yapıldı

01.12.2021 15:47
Entegre kentsel su yönetim çalıştayı Malatya'da yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 'Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması'na ilişkin çalıştay Malatya'da düzenlendi.

30 Kasım 2021 Salı günü Anemon Otel'de iki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, İlçe Belediye ve Paydaş Kurum temsilcileri katıldı.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında; hazırlanan ve uygulayıcı kurumlar İlbank ile Dünya Bankası tarafından finanse edilen Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık İşine ait Büyükşehir Belediyelerinin kentsel su sisteminin değerlendirilmesi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda; büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin 2050 yılına kadar çevresel, finansal, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliklerini aşamalı olarak iyileştirilmeleri konuları raporlaştırılarak, masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya, iklim değişikliği ve su yönetiminin önemine değinerek, "Çarpık kentleşme, plansız sanayileşme, eski usul sulama yöntemleri gibi sebeplerden dolayı temiz sularımız azalıyor. DSİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kişi başına düşen su miktarı 1.352 metreküp olarak bildiriyor. TUİK verilerine göre, Türkiye'de 2030 yılında ön görülen nüfus 100 milyon kişidir. Bu demek oluyor ki, 2030 yılında kişi başına düşen su miktarı 1.120 metreküp suya düşecek. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2002'de açıkladığı verilere göre; su miktarı 500-1000 metreküp arası olan su fakiri, 1.000-1.700 metreküp arası olan su stresi yaşayan, 1.700 metreküp üzerinde olan yeterli suya sahip diye adlandırılıyor. Dolayısıyla Türkiye, su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde bulunuyor.Su tasarrufu konusunda daha kapsamlı hareket etmezsek su fakiri ülkeler kategorisinde yer alacağız" dedi.

Çalıştayda yapılan açılış konuşmasının ardından Malatya Proje Müdürü Mehmet Taşkın, çalışmanın amacına ve yapılmış çalışmalara yönelik projeye ilişkin sunum yaptı. Öğleden sonra da devam eden çalıştay paydaş kurum yetkililerinin farklı konulardaki çalışma gruplarına ayrılarak yapılan oturum sonrası sona erdi.

Entegre kentsel su yönetim çalıştayı Malatya'da yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Kasım, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Entegre kentsel su yönetim çalıştayı Malatya'da yapıldı - Son Dakika


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