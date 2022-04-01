Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması Paydaş Katılımı Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması Paydaş Katılımı Çalıştayı yapıldı

01.04.2022 18:10
Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması Paydaş Katılımı Çalıştayı yapıldı

Kayseri'de Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması Paydaş Katılımı Çalıştayı düzenlendi.

Kayseri'de Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması Paydaş Katılımı Çalıştayı düzenlendi.

Kentte bulunan bir oteldeki çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında suyun öneminden bahsetti.

Yeraltı sularını en verimli şekilde kullanma yönünde gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin içme suyuna erişim kalitesini artırmak için su temin miktarını daha da artırmak amacıyla uygun görülen bölgelerde 3 milyon 812 bin TL yatırım bedeli ile merkezde 15, ilçelerde 14 olmak üzere toplam 29 sondaj kuyusu açtık. Kent genelinde açılan sondaj kuyusu sayısı 537'ye ulaştı. 2021 yılında merkez ve ilçelerde 510 kilometre içme suyu hattı, 235 kilometre kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 745 kilometre şebeke hattı imalatı gerçekleştirdik."

Gelecek nesillere sorunsuz yaşam alanları ve tüm imkanlarıyla güzel bir ülke bırakabilmek için daha fazla çalışmaları, daha yoğun gayret göstermeleri ve daha bilimsel çalışmalara odaklanmaları gerektiğini belirten Büyükkılıç, ilgili tüm kurumlarla yenilikçi ve sürdürülebilir su yönetim pratikleri ve iklim değişikliği direncine katkı sunarak Kayseri ve ülke için faydalı projeler ve yatırımlar yapacaklarını aktardı.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de çalışmalarını sunumla anlattı.

Çalıştaya, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlbank Bölge Müdürü Sönmez Ata, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, üniversite rektörleri, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası yetkilileri, ziraat odası temsilcileri, Kahramanmaraş ve Malatya'dan davetliler katıldı.

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Memduh Büyükkılıç, Underground, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması Paydaş Katılımı Çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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