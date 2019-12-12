Entegre Sağlık Bakım Hizmetleri Konferansı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında, Japon Hibe desteğiyle yürütülen "Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Sunumu" projesi kapsamında, Entegre Sağlık Bakım Hizmetleri Konferansı yapıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, bir otelde düzenlenen konferansta, Entegre Bakım Hizmetleri Sunum Sistemi'nin, çeşitli sağlık hizmet sunucularını organize eden, sürekli bakım sağlayan, koordineli ve iş birliğine dayalı bir ağ olduğunu vurgulayarak, bu ağdan beklenen faydaları elde etmek için uygun bir politika ortamının varlığı, güçlü sistem liderliği, profesyonel bağlılık ve iyi yönetişimin gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinin insan merkezli olarak etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması amacıyla 2003'te "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı başlattığını anımsatan Meşe, bu programın temel bileşenlerinden birinin de güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği olduğunu söyledi.

Meşe, bu minvalde 2010'da tüm Türkiye'de Aile Hekimliği Sistemi'nin uygulamaya konduğunu, daha sonra sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla 2017'de Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin hayata geçirilmeye başlandığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında, yatarak tedavi ve uzun süreli bakım hizmetleriyle de bağlantılı olacak şekilde birinci basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla 2017'de Dünya Bankası ortaklığında Japon hibe kaynağı kullanılarak "Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Sunumu" projesinin başlatıldığını anlatan Meşe, "Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Sunumu projemiz, bulaşıcı olmayan hastalıklara vurguyla, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan hizmetlerin daha etkin ve yaygın olarak kullanılmasına yönelik davranış ve alışkanlıkların değiştirilmesine ilişkin politikaların geliştirilmesine destek olunması için aşamalı olarak uygulanıyor." dedi.

Meşe, konferansın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Konferansa Japonya, Polonya ve Kazakistan'dan sağlık profesyonellerinin yanı sıra Dünya Bankası Bölge Direktörü Fadia Saadah, Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da katıldı.