Entegre Yönetim Sistemleri (İç Denetçi Eğitimi) 05-04-2021 - Son Dakika
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Entegre Yönetim Sistemleri (İç Denetçi Eğitimi) 05-04-2021

19.09.2021 23:59

Üniversitemizde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun sistem kurulmasına yönelik başlatılan süreç kapsamında yürütülen kalite çalışmalarında iç mekanizmamız içerisindeki...

Üniversitemizde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun sistem kurulmasına yönelik başlatılan süreç kapsamında yürütülen kalite çalışmalarında iç mekanizmamız içerisindeki kontrolün sağlanması ve sürecin değerlendirilmesi aşamalarında görev alacak iç denetçiler belirlenecektir.

Bu kapsamda 10. 04. 2021 (Cumartesi) tarihinde saat 09: 30-17: 00 arası online eğitim düzenlenecek olup, eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar iç denetçi olmaya hak kazanacaklardır.

Söz konusu eğitime birim/bölüm kalite elçileriniz ve birim yöneticileriniz isteğe bağlı olarak katılabilecek olup, eğitim link bilgisi üniversitemiz kalite sayfasında 09. 04. 2021(Cuma) tarihinde paylaşılacaktır

Kaynak: Habermetre
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SON DAKİKA: Entegre Yönetim Sistemleri (İç Denetçi Eğitimi) 05-04-2021 - Son Dakika
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