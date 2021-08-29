11. 06. 2021 tarihinde Sağlık Yüksekokulumuz Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Müdür Yardımcısı ve İSG Uzmanı Doç. Dr. A. Handan DÖKMECİ, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aysun PERİM KETENCİLER, Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÇİLİNGİR ve Kalite elçilerinin katıldığı toplantıda Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT Entegre Yönetim Sistemi (EYS) sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 11-06-2021 - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.