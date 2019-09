CARMEDYA.COM - Enterprise Türkiye, Eylül ayına özel avantajlı kiralama fırsatları sunuyor.







Enterprise'da Mercedes-Benz Vito, sadece 299 TL'ye kiralanabiliyor.



Mercedes – Benz Vito modellerinde Antalya Havalimanı, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'dan teslim alarak İstanbul'daki Enterprise ofislerine teslim edenlerden tek yön ücreti de alınmıyor. Tek yön ücretsiz kampanyası Eylül ayı boyunca Antalya Havalimanı, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'dan kiralanan diğer araçlarda da geçerli oluyor. Kampanyalar 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.



Enterprise, yine Eylül ayına özel olarak dizel otomatik Hyundai Accent Blue modelinde ise 199 TL'ye kiralama fırsatı sunuyor.



Mercedes-Benz Vito ve Hyundai Accent Blue kampanyaları www.enterprise.com.tr üzerinden yapılan kiralamalarda geçerli oluyor.



The post Enterprise'dan eylül kampanyası appeared first on Carmedya.