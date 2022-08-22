Enterprise Türkiye müşteri memnuniyetinde zirveye yerleşti

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car'ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yapılan müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde Enterprise'ın faaliyet gösterdiği yaklaşık 100 ülke içerisinde en yüksek skoru elde ederek, bu alanda dünya çapında birinci oldu.

Şirket, son iki yılda müşteri memnuniyetinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki (EMEA) birinciliğini globale taşıyarak, önemli bir başarıya daha imza attı.

Enterprise Türkiye ayrıca, 2019'a göre istihdamını ve şehir içi ofis sayısını iki katına çıkardı, müşteri sayısında ise iki buçuk katı aşkın yükseliş yaşadı.

Enterprise Türkiye'nin globalde elde ettiği başarıyı değerlendiren Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Şirketimiz, bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yapılan müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde Enterprise'ın faaliyet gösterdiği yaklaşık 100 ülke içerisinde en yüksek skoru elde etti ve bu alanda dünya çapında birinci oldu. Biz müşteri memnuniyeti alanında zaten son iki senedir Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde (EMEA) birinciydik. Bu başarımızı şimdi de globale taşıdık ve Amerika pazarı dahil globalde birinci olduk. Enterprise Rent A Car, dünyada müşteri memnuniyeti açısından en başarılı marka … Elde ettiğimiz başarı, bizim için bir gurur kaynağı… Başarımızın ardında pandemi döneminden bu yana yaptığımız tüm çalışmalar, sahadaki ve merkezdeki arkadaşlarımızın gayretiyle belirlediğimiz stratejinin nakış gibi işlenmesi yer alıyor. Bu birincilik, başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğimizi, müşteri memnuniyetindeki doğru bakış açımızı gösteren en büyük ödül oldu. Bizi bu ödüle layık gören müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu başarıyı sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetimizi devam ettirmek için çok yakında yeni iş birlikleri ve yeni mobil uygulamamızı hayata geçireceğiz" dedi.

"Ofis sayısını 2 katına çıkardık"

Faaliyetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özarslan Tangün, "2019, sektör açısından çok iyi bir seneydi. Biz ise bu senenin üzerinde bir büyüme yakaladık. Bu kapsamda Türkiye çapındaki toplam ofis sayımızı iki katına çıkardık. Müşteriye daha yakın olma stratejimiz çerçevesinde büyümeye devam ediyoruz. Hizmet verdiğimiz müşteri sayısı 2019'un sonuna göre iki buçuk kat arttı" diye konuştu.

"2021'in aynı dönemine göre daha iyi bir yaz sezonu geçiriyoruz"

Sektörün geçen yılın aynı dönemine oranla da daha hareketli bir yaz dönemi geçirdiğini anlatan Tangün, "2021'in aynı dönemine göre çok daha iyi bir yaz sezonu geçiriyoruz. Ramazan Bayramı beklenenden daha zayıf geçerken, Kurban Bayramı kuvvetli geçti, sektör sonra da durmadı, hatta daha da kuvvetlendi" açıklamasını yaptı.

Yurt dışından gelen talepler geçen seneye göre iki kat arttı!

"Yurt dışından gelen talep noktasında da 2021'e göre neredeyse iki katı artış var. 2021-2022 karşılaştırmasına baktığımızda da eylül ve ekimde de ciddi bir rezervasyon artışı söz konusu" ifadelerini kullanan Tangün, "Enterprise Türkiye'yi, bu sene 2019'a göre de yurt dışından daha fazla müşteri tercih etti" diye konuştu.

Elektrikli araçlara yönelik talebe de değinen Tangün; "Türkiye'de filosunda en çok elektrikli ve hibrit araç olan marka Enterprise. Türkiye'deki filomuzun yaklaşık yüzde 45'i hibrit ve elektrikli araçlardan oluşuyor. Müşterilerimize elektrikli araçları test etmeleri için fırsatlar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.