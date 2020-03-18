Enterprise, ücretsiz adrese teslim hizmetine başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enterprise, ücretsiz adrese teslim hizmetine başladı - Son Dakika Ekonomi

Enterprise, ücretsiz adrese teslim hizmetine başladı

6 saat önce

Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik özel önlemler alan Enterprise Türkiye, toplu taşıma kullanmak istemeyen ve kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladığını duyurdu.

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Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik özel önlemler alan Enterprise Türkiye, toplu taşıma kullanmak istemeyen ve kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladığını duyurdu. Şirket ayrıca, kilometre sınırlamalarını ortadan kaldırdı ve kiralanan araçların şehir içerisinde farklı ofislere ücretsiz olarak bırakılmasının da önünü açtı.


Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik özel önlemler aldı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'da, kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladı. Bu dönemde insanların seyahat özgürlüğünü sorunsuz bir şekilde sağlamak isteyen şirket ayrıca, kilometre sınırlamalarını ortadan kaldırdı ve kiralanan araçların şehir içerisinde farklı ofislere ücretsiz olarak bırakılmasının önünü açtı. Araçların kira dönüşlerinde ve teslimattan hemen önce temizlenmesiyle ilgili önlemlerini de en üst seviyeye çıkaran şirket, tüm iç aksamları özel dezenfektanlarla temizleyerek teslim etmeye başladı.


"Tüm aksamları dezenfekte ediyoruz"


Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar, toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerini büyük ölçüde askıya almış durumda. Bu dönemde kiralama şirketlerine büyük görev düşüyor. Enterprise olarak bu haftadan itibaren, evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilerimiz için ücretsiz teslim hizmetine başladık. Böylece müşterilerimiz hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği yerde aracını teslim alabilecek ve iade edebilecek. Adrese teslim hizmeti verecek arkadaşlarımızı da hijyenik anlamda koruma önlemleriyle donattık. Öte yandan, filomuzda bulunan araçları zaten kiralamadan önce ve hemen sonra dezenfekte ediyorduk. Ancak bu dönemde temizlik önlemlerimizi daha da üst seviyede artırdık. Bu kapsamda araçlarımızın temas edilen tüm aksamlarını ayrıca dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli." dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:52 Kaynak: İHA

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