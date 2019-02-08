Son Dakika Haberleri: Enterprise, UEFA Avrupa Ligi sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı

Enterprise, UEFA Avrupa Ligi sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı

1 saat önce

Enterprise Rent-A-Car, sponsoru olduğu UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü UEFA Kupası'nı, 2 gün boyunca İstanbul'da sergiledi.

Enterprise, UEFA Avrupa Ligi sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı, System.String[]
Enterprise Rent-A-Car, sponsoru olduğu UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü UEFA Kupası'nı, 2 gün boyunca İstanbul'da sergiledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:30 

İstanbul, Avrupa, Ekonomi
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