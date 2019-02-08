Enterprise, UEFA Avrupa Ligi sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı
1 saat önce
Enterprise Rent-A-Car, sponsoru olduğu UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü UEFA Kupası'nı, 2 gün boyunca İstanbul'da sergiledi.
Enterprise Rent-A-Car, sponsoru olduğu UEFA Avrupa
Ligi'nin sembolü UEFA Kupası'nı, 2 gün boyunca İstanbul
'da sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:30
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