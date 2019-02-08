Enterprise, UEFA Kupası'nı Türkiye'de Sergiledi

CARMEDYA.COM - Avrupa
'nın en önemli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü, UEFA Kupası'nın son durağı Türkiye
oldu.
Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Bakü
'de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul
'da
sergiledi. Organizasyon kapsamında gerçekleşen törende Enterprise Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Enterprise Türkiye CEO
'su Özarslan
Tangün ve Enterprise Avrupa, Ortadoğu ve
K. Afrika
Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler hazır bulundu. Törende ayrıca 2000
yılında UEFA Kupası'nı ülkemize getirme başarısını gösteren Galatasaray
'ın
kadrosunda bulunan Hakan Ünsal
ve Ergün Penbe
de yer aldı. UEFA Kupası'nın
kendileri için ilk kez 19 yıl önce tanıştıkları bir ağabey gibi olduğunu
belirten Hakan Ünsal, "Bu kupayı kaldırmak bir futbolcu için önemli güzel bir
duygu. Yıllar sonra yeniden ona dokunabilmek bizi çok mutlu etti" dedi. Ergün
Penbe ise, "Kupayı aldığım gün benim doğum günümdü. O günden sonra hiçbir
hediye bu kupanın yerini tutamadı. Umuyorum ki Bakü'deki finalde bir Türk
takımı yeniden kupayı ülkemize getirir" dedi.
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