Son Dakika Haberleri: Enterprise, UEFA Kupası'nı Türkiye'de Sergiledi

Enterprise, UEFA Kupası'nı Türkiye'de Sergiledi

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Avrupa’nın en önemli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi’nin sembolü, UEFA Kupası’nın son durağı Türkiye oldu. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Bakü’de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul’da sergiledi. Organizasyon kapsamında gerçekleşen törende Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ve  Enterprise Avrupa,...The post Enterprise, UEFA Kupası’nı Türkiye’de sergiledi appeared first on Carmedya.

Enterprise, UEFA Kupası'nı Türkiye'de Sergiledi, System.String[]
CARMEDYA.COM - Avrupa'nın en önemli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü, UEFA Kupası'nın son durağı Türkiye oldu.



Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car,
Bakü'de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul'da
sergiledi. Organizasyon kapsamında gerçekleşen törende Enterprise Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan
Tangün ve Enterprise Avrupa, Ortadoğu ve
K. Afrika Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler hazır bulundu. Törende ayrıca 2000
yılında UEFA Kupası'nı ülkemize getirme başarısını gösteren Galatasaray'ın
kadrosunda bulunan Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de yer aldı. UEFA Kupası'nın
kendileri için ilk kez 19 yıl önce tanıştıkları bir ağabey gibi olduğunu
belirten Hakan Ünsal, "Bu kupayı kaldırmak bir futbolcu için önemli güzel bir
duygu. Yıllar sonra yeniden ona dokunabilmek bizi çok mutlu etti" dedi. Ergün
Penbe ise, "Kupayı aldığım gün benim doğum günümdü. O günden sonra hiçbir
hediye bu kupanın yerini tutamadı. Umuyorum ki Bakü'deki finalde bir Türk
takımı yeniden kupayı ülkemize getirir" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:47 

Bakü, Türkiye, Otomobil
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