Enterprise, UEFA Kupası'nı Türkiye'ye Taşıdı!
1 saat önce
Avrupa'nın en önemli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin sembolü, 48 takımın uğruna mücadele ettiği UEFA Kupası'nın son durağı Türkiye oldu.
Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Bakü'de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul'da sergiledi. Organizasyon kapsamında gerçekleşen törende Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün ve Enterprise Avrupa, Ortadoğu ve K. Afrika Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler hazır bulundu. Törende ayrıca 2000 yılında UEFA Kupası'nı ülkemize getirme başarısını gösteren Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de yer aldı. UEFA Kupası'nın kendileri için ilk kez 19 yıl önce tanıştıkları bir ağabey gibi olduğunu belirten Hakan Ünsal, "Bu kupayı kaldırmak bir futbolcu için önemli güzel bir duygu. Yıllar sonra yeniden ona dokunabilmek bizi çok mutlu etti" dedi. Ergün Penbe ise, "Kupayı aldığım gün benim doğum günümdü. O günden sonra hiçbir hediye bu kupanın yerini tutamadı. Umuyorum ki Bakü'deki finalde bir Türk takımı yeniden kupayı ülkemize getirir" dedi.
"TURİZMLE BİRLİKTE BAŞARILI BİR YIL GEÇİRECEĞİZ"
Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, hizmet vermeye başladıkları 2014 yılından 2018 yılına kadar her yıl sektörün 3-4 kat üzerinde büyüdüklerini belirtti. Sektör açısında zor geçen 2018 yılında THY, Türk Telekom ve Anadolu Jet işbirlikleriyle birlikte rekor bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Tangün, "Bu yıl turizmde beklenen büyük ivmelenmeyle birlikte başarılı ve büyümemize devam edeceğimiz bir yılı geride bırakacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:31 Kaynak: Bültenler
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