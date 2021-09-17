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Enuygun'a iki büyük ödül birden - Son Dakika

Enuygun'a iki büyük ödül birden

17.09.2021 10:35
Enuygun'a iki büyük ödül birden, System.String[]

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'de "En İyi Uçak Biletleme Şirketi" ve "En İyi Online Seyahat Acentesi" olmak üzere iki ödüle birden layık görüldü.

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'de "En İyi Uçak Biletleme Şirketi" ve "En İyi Online Seyahat Acentesi" olmak üzere iki ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında turizm ve seyahat endüstrisinde mükemmel performans gösteren şirketleri onurlandırmak için gerçekleştirilen Uluslararası Seyahat Ödülleri'nin (International Travel Awards - ITA) 2021 yılı kazananları belirlendi.

Enuygun, Uluslararası Seyahat Ödülleri'nde "En İyi Uçak Biletleme Şirketi" ve "En İyi Online Seyahat Acentesi" ödüllerine layık görüldü. Enuygun, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarının yanı sıra ziyaretçilerine araç kiralama hizmeti de sunuyor. Ayda 17 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Enuygun, kullanıcıların seyahat planlama alışkanlıklarını değiştirecek teknolojilerle seyahat sektörünün geleceğine yön veriyor.

Türkiye, Turizm, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enuygun'a iki büyük ödül birden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enuygun'a iki büyük ödül birden - Son Dakika
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