Enuygun.com'a çifte ödül - Son Dakika

Enuygun.com, Uzakrota Ödülleri'nde "Yılın Yerli Seyahat Uygulaması" ve "Yılın Seyahat Markası Websitesi" kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Enuygun.com açıklamasına göre, Uzakrota Travel Summit, 150 konuşmacı, 100'den fazla stant katılımcısı ve 4 bin 500'ü aşkın kişinin katılımı ile Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

Enuygun.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol'un da "Havayolları ve Acenteler" konulu oturumda moderatörlük yaptığı zirvede, ayrıca Uzakrota Ödülleri'nin 9. yılında "Yılın Enleri" de açıklandı. Halk oylamasıyla belirlenen sonuçlara göre Enuygun.com, "Yılın Yerli Seyahat Uygulaması" ve "Yılın Seyahat Markası Websitesi" kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

İlk yapıldığı günden bugüne, seyahat endüstrisine yönelik raporlar ve pazarlama önerilerinin yanı sıra düzenlediği etkinliklerle sektörün nabzını tutan Uzakrota tarafından düzenlenen zirve, 2018 yılında dünyanın en etkili 10, 2019 yılında ise dünyanın en önemli 5 turizm etkinliğinden biri olarak gösterilmişti.