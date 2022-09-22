Enuygun: Bu yaz tatil için en çok Antalya ve İzmir tercih edildi - Son Dakika
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Enuygun: Bu yaz tatil için en çok Antalya ve İzmir tercih edildi

22.09.2022 10:38
Enuygun: Bu yaz tatil için en çok Antalya ve İzmir tercih edildi

Enuygun.com, bu yaz en çok tercih edilen tatil bölgelerinin Antalya ve İzmir olduğunu bildirdi.

Enuygun.com, bu yaz en çok tercih edilen tatil bölgelerinin Antalya ve İzmir olduğunu bildirdi.

Enuygun.com açıklamasına göre, mobil uygulama üzerinden uçak ve otobüs bileti satın alan ve otel rezervasyonu gerçekleştiren seyahatseverlerin yaş ortalaması 32, en fazla tercih edilen tatil destinasyonlarıysa Antalya ve İzmir oldu.

Mobil uygulamadan uçak bileti satın alanların yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si ise kadın kullanıcılardan oluştu. Otobüs biletinde bu oran yüzde 53 erkek, yüzde 47 kadın olarak gerçekleşti.

Tüm yaz döneminde en çok uçak bileti satılan günler Kurban Bayramı tatili tarihlerine denk geldi. Kurban Bayramı'nın denk geldiği temmuzda önceki aya göre talep otobüs biletinde yüzde 60, uçakta ise yüzde 200 arttı.

En pahalı uçak bileti 62 bin 910 TL oldu

Bu yaz IOS kullanıcıları İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana şehirleri için uçak bileti almayı tercih etti. Android kullanıcılarının tercihi ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Diyarbakır oldu.

Enuygun mobil uygulaması üzerinden satın alınan en pahalı uçak bileti 62 bin 910 TL fiyatıyla gidiş-dönüş Hannover-İzmir rotası için oldu. En çok otobüs bileti Ankara için alındı.

En çok otobüs bileti alınan destinasyonları arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ön plana çıktı. Uygulama üzerinden alınan en uygun otobüs bileti fiyatı 10 TL ile İstanbul- Çorlu rotası olurken, en yüksek bilet ise sepet tutarı 3 bin 996 TL ile İstanbul- Van seferi için oldu.

Otel rezervasyonlarında İstanbul ve Antalya öne çıktı

Uygulama üzerinden otel verileri incelendiğinde en çok rezervasyon yaptırılan destinasyonlar arasında İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Belgrad öne çıktı.

En pahalı sepet tutarında 95 bin TL ile Antalya ilk sırada yer alırken, en uygun fiyatlı rezervasyon ise gecelik 65 TL ile Pattaya'da yapıldı. Kullanıcıların en çok aradığı konseptler arasında bungalov oteller, her şey dahil oteller ve İslami oteller yer aldı.

"Kullanıcılar fiyatlardaki değişimleri anlık takip edebildi"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, 2022 yaz sezonunda iç hatlarda arzın daraldığını ve kullanıcıların yer bulmakta zorlandığını belirterek, "Bu dönemde teknolojinin önemini bir kez daha gördük. Özellikle sunduğumuz 'Fiyat Alarmı' gibi ürünlerle kullanıcılarımız ücretlerde yaşanan değişimleri takip edip, kendilerine en uygun fiyata satın alma işlemlerini tamamladı." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl da çeşitli olumsuzluklar nedeniyle arz düşüşü yaşanabileceğini kaydeden Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle iç hatlarda seyahat edecek kullanıcılarımızın daha önce hiç olmadığı kadar erken davranarak seyahatlerini planlamaları gerekecek. Tüketicilerimiz, Enuygun mobil uygulaması sayesinde bütçesine göre uçak bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama seçimi yapabilir, tatilini tek bir uygulama üzerinden kolaylıkla planlayabilir."

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Kaynak: AA

İstanbul, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

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