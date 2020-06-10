Enuygun.com'dan çocukla tatile gidilebilecek destinasyon önerileri

Enuygun.com, çocuklarla birlikte tatile gidilebilecek 6 farklı destinasyon önerisinde bulundu.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, normalleşme takviminin açıklanmasının ardından tatil hazırlıklarının da hız kazandığı ifade edildi.

İçinde bulunulan gündem nedeniyle çocuklarla konforlu bir tatil için uygun bir belde ve otel bulmakta zorlanılabileceği aktarılan açıklamada, ebeveynlere Çeşme, Bodrum, Fethiye, Kemer, Bozcaada ve Belek destinasyonlarının avantajlarından bahsedildi.

Çeşme ve Bodrum'un deniz suyunun derinlik ve sıcaklık açısından çocuklara uygun olduğu, bölgedeki otellerde su parkı ve aktiviteler bulunduğunu belirtilen açıklamada, Fethiye'de 22 bin metrekarelik bir alana kurulu Çocuk Cenneti'nde de her yaştan çocuğa çok sayıda eğlence fırsatı sunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kemer'de su parkı ve oyun alanları gibi çocuklar için her türlü imkanı bulmanın mümkün olduğuna işaret edilerek, "5 yıldızlı otellerin çoğunda, 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz tatil yapabiliyor. Bozcaada ise şehir hayatından uzakta bir tatil yapmak ve çocukları gerçek doğayla tanıştırmak isteyenler için güzel seçim. Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki otellerin çoğunun da su parkı var ya da bir aqua parkla anlaşmaları var. Plajların mavi bayraklı olduğu Belek'te çocuğunuz denizde oynarken temizlik açısından gönlünüz rahat olabilir." ifadeleri kullanıldı.