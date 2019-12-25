Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart hizmeti - Son Dakika Ekonomi

Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart hizmeti

6 saat önce

Uçak bileti sitesi Enuygun.com, sıradan yılbaşı hediyelerinden sıkılanlar için Enuygun Hediye Kart'ı sundu.

Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart hizmeti, System.String[]

Uçak bileti sitesi Enuygun.com, sıradan yılbaşı hediyelerinden sıkılanlar için Enuygun Hediye Kart'ı sundu.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Enuygun Hediye Kart sayesinde sevdiklerine, bir yıl içerisinde istediği zaman, istediği hava yolu uçuşlarında kullanabileceği, kişinin dilediği tutarlarda belirleyeceği hediye kartlarından biri gönderilebilecek.

Kişi, Hediye Kart sayfasına girerek önce hediyeyi göndereceği kişinin beğenisine göre temayı seçiyor. Seçime göre birçok tasarım alternatifi bulunuyor. Bunlardan birini seçip kendi mesajını yazıyor ya da isterse önceden hazırlanmış mesajlardan birini tercih ediyor. Karta önceden tanımlanmış 100 TL, 150 TL, 200 TL, 500 TL ya da 1000 TL yükleme yapılabileceği gibi kişinin kendi belirlediği miktar da seçilebiliyor. Kişi, gönderi zamanını da belirleyebiliyor. Ödeme işleminden sonra seçilen tasarım ve mesaj e-posta olarak hediye sahibine gönderiliyor. Enuygun Hediye Kart, WhatsApp ile de gönderilebiliyor.

Enuygun Hediye Kart, hediye sahibine 24 haneli bir kod olarak e-posta ile gönderiliyor. Hediye sahibi, Enuygun.com üye hesabındaki ENCüzdan sekmesinde bulabileceği Hediye Kartı Aktar butonuna tıkladıktan sonra bu kodu kullanarak hediye tutarını ENCoin olarak hesabına tanımlayabiliyor. Enuygun Hediye Kart ile hesaba aktarılan tutar, ENCoin olarak uçak bileti satın alma işlemlerinde kullanılabiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış Muslera'nın topu açık artırmada satıldı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

Son Dakika Haberleri
17:48 Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Son Dakika Ekonomi
17:44 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:43 AR-GE'ye en çok yatırımı ABD yaptı - Son Dakika Ekonomi
17:29 Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:28 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:27 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]