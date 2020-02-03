Enuygun.com'dan Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası

Enuygun.com, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için sosyal medyada indirim kampanyası başlattı.

Enuygun.com'un açıklamasına göre, şirket, Sevgililer Günü'ne özel sosyal medya üzerinden bir indirim kampanyası hayata geçirdi.

Şirketin sosyal medya hesaplarından 14 Şubat'a kadar verilen ipuçlarını takip edenler, o güne özel seçilen romantik destinasyonlara indirimli fiyatla uçma fırsatını yakalayacak. Her gün verilecek indirim kuponları dünyanın önde gelen turistik bölgelerine yapılacak uçuşlardan biri için kullanılabilecek.