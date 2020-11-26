Enuygun.com'dan yeni kısıtlamalar sürecinde seyahat edeceklere uyarılar - Son Dakika

Enuygun.com'dan yeni kısıtlamalar sürecinde seyahat edeceklere uyarılar

26.11.2020 13:37
Enuygun.com'dan yeni kısıtlamalar sürecinde seyahat edeceklere uyarılar, System.String[]

Seyahat sitesi Enuygun.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine dönük geçen hafta açıklanan yeni kısıtlamaların seyahat edecek kişileri nasıl etkileyeceğine ilişkin yaptığı derleme ile tüketicilere uyarılarda bulundu.

Seyahat sitesi Enuygun.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine dönük geçen hafta açıklanan yeni kısıtlamaların seyahat edecek kişileri nasıl etkileyeceğine ilişkin yaptığı derleme ile tüketicilere uyarılarda bulundu.

Enuygun.com'dan, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesinin seyahat edecekleri nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama yapıldı. Buna göre, uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk edecekler biletlerini, rezervasyon numaralarını ya da PNR kodlarını göstermeleri halinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre 20 yaş altı kişiler yanlarında ebeveynleri olmadan şehirlerarası yolculuk yapamayacaklar.

Açıklamaya göre, seyahat edeceklerin merak ettiği konular ve cevapları şöyle:

Kısıtlama saatlerinde seyahat edecek kişiyi havalimanına kim bırakacak?

Bir kişi, eşi ya da çocuğunu havalimanına bırakacaksa, bulunduğu ilçenin kolluk kuvvetlerine ya da kaymakamlığına eşini havalimanına götürmesi gerektiğini bildirmesi gerekiyor (Saat, araç plakası vs. istenebilir). Dönüş için de bilet ve kimliklerinin fotokopilerinin yanında olması tavsiye ediliyor.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması sırasında özel araçla seyahat edilebilecek mi?

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesine göre, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde (kısıtlama saatlerinde) vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurulları'ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlaması kimlere uygulanacak?

Hafta sonları sokağa çıkma yasakları, meslekleri nedeniyle çalışmak zorunda olanlar hariç herkes için geçerli olacak. Diğer günler ise tüm şehirlerde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10.00-13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 ve sonrası doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Çocuklar ihtiyaç olması halinde (örneğin kreşe bırakma, bakıcıya bırakma, doktor kontrolü gibi durumlar için) yanlarında velileri olması halinde bu saatlerin dışında dışarı çıkabilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak?

Sağlık çalışanları, kargo çalışanları, teknik servis elemanları, güvenlik çalışanları, izne bağlı üretim yapan yerler, veteriner hekimler, belediye çalışanları vs. gibi kanunla belirtilen kurallara uyan çalışanlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasaklarından muaf olacak.

Oteller açık mı olacak, restoran hizmeti verecek mi?

Yeni genelgede kısıtlamalar otelleri kapsamıyor. Oteller misafirleri için konaklama ve yeme içme konusunda hizmet vermeye devam edecek. Konaklama yapanlar için otellerin restoranları açık olacak. Otel konaklaması olan kişiler konaklama rezervasyonunun başlama zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içinde rezervasyon olduğunu belgelemek kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü nasıl seyahat edecek?

İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre 20 yaş altı gençler yanlarında yetişkin biri olmadan seyahat edemeyecek. Normalde 16-17 yaşındaki bir genç tek başına uçak yolculuğu yapabiliyordu ancak yeni düzenlemeye göre şehirlerarası seyahat için yanında yetişkin bir velisinin olması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise Seyahat İzin Belgesi alarak seyahat edebilecek. HES kodu alma zorunluluğu ise herkes için geçerli.

Havalimanı ve hastane restoran ve kafeleri hizmet verebilecek mi?

Havalimanı restoran ve kafeleri sadece yolcular ile personel tarafından kullanılabilecek. Hastane kafe ve kantinleriyle ilgili karar ilgili hastane yönetimine bırakıldı. Türkiye'de bulunan yabancı turistler ise hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, Hastane, Otobüs, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enuygun.com'dan yeni kısıtlamalar sürecinde seyahat edeceklere uyarılar - Son Dakika


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