Enuygun.com, dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini derledi - Son Dakika

Enuygun.com, dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini derledi

10.11.2020 13:25
Enuygun.com, dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini derledi, System.String[]

Enuygun.com, dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini derledi.

Enuygun.com, dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan ve motor sporlarının en prestijli yarışlarından biri olan Formula 1, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek.

Pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenmesine karar verilen Formula 1 yarışlarına dünyada 5 ayrı kıtadan birçok ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Intercity İstanbul Park'ta yarışı canlı yayınlarda 100 bin kişinin takip etmesi öngörülüyor.

İstanbul Park pisti F1 pilotlarını heyecanlandıran pistlerden biri olarak dikkati çekiyor. 2005 yılında ilk yarışın düzenlendiği pistteki 8. virajın ünü tüm F1 severler tarafından biliniyor.

Bu viraj hem uzunluğu hem de yüksek G kuvvetine maruz bırakması sebebiyle pilotlar için zorlayıcı oluyor. Bu pistin araba yarışları tarihinde nadir görülen bir özelliği de var. Diğer pistlerin aksine burada araçlar ters yönde ilerliyorlar.

Monako Grand Prix - Circuit de Monaco

1950 yılında F1 listesine girdiğinden beri aynı kalan Monako pisti, şehrin dar sokaklarının trafiğe kapatılmasıyla oluşuyor.

Neredeyse her pilotun hayali burada podyuma çıkmak olduğu düşünülüyor. Monako'daki kıyı şeridinde ve şehir içinde konumlanması sebebiyle yarışı teknelerden ve evlerinden takip edenleri görebilirsiniz.

Monako'nun çoğu virajı geçişi imkansız hale getiriyor. Ayrıca dar yolları da araçların olması gerekenden çok daha yavaş gitmesine yol açıyor. Öyle ki araçların hızı 50 km'ye kadar düşebiliyor.

Britanya Grand Prix – Silverstone

Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist olan Silverstone, takımlar için ayrı bir yere sahip... Bu pistte yarış olan hafta sonları festival tadında geçiyor.

Monako'nun aksine burada geçişler ve sıralama değişiklikleri sıklıkla görülüyor. Silverstone bir yarış pistinde olabilecek neredeyse tüm teknik özelliklere aynı anda sahip. Bu özellikleri burada yarışı izlemeyi daha keyifli hale getiriyor.

Britanya Grand Prix'in düzenlediği hafta sonunda tüm takımlar hava durumuna normal zamandan daha çok dikkat etmek zorundalar.

İtalya Grand Prix - Autodromo Nazionale di Monza

Formula 1 pistlerinin en uzunlarından biri olan Monza, Milano'nun 20 km yukarısında konumlanıyor.

Motor sporu etkinliklerinin düzenlediği en eski pistlerden biri olan Monza'da ilk yarış 1921 yılında yapıldı. 1980 yılındaki yenileme dışında her sene yarışılan pist, efsanevi Ferrari takımının "mabedi" olarak biliniyor.

Bu yüzden burada Ferrari pilotlarının podyumları muhteşem bir coşkuyla kutlanıyor. Ayrıca burası en hızlı pist olarak da kayıtlara geçmiş. 2020 yılında düzenlenen yarışta Mercedes'ten Lewis Hamilton F1 tarihinin en hızlı turu rekorunu burada kırdı.

Belçika Grand Prix – Spa-Francorchamps

Formula 1'in en uzun pisti olan Spa-Francorchamps, en heyecanlı yarışların yaşandığı yer olarak biliniyor.

Valon Bölgesi'nin Stavalot beldesinde bulunan pistte ilk yarış 1925 yılında düzenlenmiş. En eski pistlerden biri olan Spa'nın şekli ve teknik özellikleri yıllar içerisinde değiştirilip geliştirilmiş.

Kalkış hızının önemli olduğu pistteki yarışlarda pilotlar tüm yeteneklerini sergileyebiliyor. Özellikle "Eau Rouge" hem en can alıcı hem de sıralamaya en çok etki eden viraj. Burası motor sporlarındaki en önemli ve ikonik viraj olarak görülüyor.

Formula 1, Monako, Karar, Monza, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enuygun.com, dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini derledi - Son Dakika Ekonomi


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