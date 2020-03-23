Enuygun.com evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeleri derledi - Son Dakika
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Enuygun.com evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeleri derledi

6 saat önce

Seyahat sitesi "Enuygun.com", içinde bulunduğumuz günlerde kişilere farklı bir deneyim yaşatmak için evden çıkmadan gezilebilecek 17 sanal müzeyi derledi.

Enuygun.com evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeleri derledi, System.String[]

Seyahat sitesi "Enuygun.com", içinde bulunduğumuz günlerde kişilere farklı bir deneyim yaşatmak için evden çıkmadan gezilebilecek 17 sanal müzeyi derledi.


Enuygun.com açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hem dünya hem de Türkiye'de birçok önlem alındı ve alınmaya devam ediyor.

Bu dönemde en önemli uyarı, kalabalık ortamlarda bulunmamak ve evde kalmak oldu. Açıklamaya göre, bu durum internet üzerinden kültür gezisi yapılmasına engel değil.

Enuygun.com'un evde kalınması gereken bugünlerde internet üzerinden gezilebilecek 17 sanal müze listesinde; Londra ve hatta dünyanın en çok gezilen müzelerinden biri olan "British Museum", yaklaşık 10 futbol sahası büyüklükte bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük müzesi olan "Louvre Müzesi", New York'un en ikonik yapılarından olan "Guggenheim Müzesi", Sen Nehri kıyısında konumlanan eski bir tren garı olan "Orsay Müzesi", 1937 yılında Washington'da açılan Amerika'nın ünlü müzelerinden "Ulusal Sanat Galerisi", Almanya'nın en büyük müzelerinden biri olan "Pergamon Müzesi", Hollanda'nın en önemli müzelerinden biri olan "Rijksmuseum", önemli eserlerinin bir araya geldiği "Van Gogh Müzesi", dönemin en önemli ailelerinden olan Medici ailesinin sanat koleksiyonlarının sergilendiği "Uffizi Galerisi", dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'da bulunan "Vatikan Müzesi", ABD'deki sanat müzesi "Metropolitan Sanat Müzesi", dünyanın en eski müzelerinden olan "Ermitaj Müzesi", Türkiye'nin ilk panoramik müzesi olan "Panorama 1453 Tarih Müzesi", Güney Kore'nin en popüler müzelerinden "Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi", Salvador Dali'nin sürrealist eserlerinin sergilendiği "Dali Müzesi", 7'den 70'e herkese hitap eden "İstanbul Oyuncak Müzesi" ve sanayi, ulaşım, iletişim ve endüstri alanlarının tarih boyunca gelişimlerini yansıtan "Rahmi Koç Müzesi" yer alıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:08 Kaynak: AA

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