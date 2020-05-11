Enuygun.com sanal turla gezebileceğiniz 13 kutsal mekan

Enuygun.com, Kabe'den Mescid-i Nebevi'ye, Mescid-i Aksa'dan peygamberler şehri Şanlıurfa'nın kutsal mekanı Balıklıgöl'e kadar, sürekli ziyaretçi akınına uğrayan yerlere bu kez teknoloji yardımıyla sanal bir yolculuk imkan sunuyor.



Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması Ramazan ayının önemini bir kat daha arttırıyor.



Bu ay içerinde yapılan ibadetler ise çok daha kıymetli. Ancak içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle kutsal mekanları bu Ramazan ayında maalesef ziyaret edemiyoruz. Dualarınızı edebileceğiniz, manevi duygularınız artıracak İslam alemi için kutsal sayılan, yerleri sanal bir yolculuk yaparak gezebilirsiniz.



Enuygun.com'un hazırladığı, sanal tur ile gezebileceğiniz mekanlar arasında Kabe- Mekke, Mescid-i Nebevi – Medine, Mescid-i Aksa, İmam Ali Türbesi, Hira Dağı, Balıklıgöl, Mevlana Türbesi, Eyüp Sultan Camii, Selimiye Camii, Sultanahmet Camii, Sivas Divriği Ulu Camii, Bursa Ulu Camii, Süleymaniye Camii yer alıyor