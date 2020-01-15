Enuygun.com, sömestir tatili için rota oluşturdu

Uçak bilet satış sitesi Enuygun.com, 17 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak ve 3 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek 16 günlük tatilde henüz bir plan yapmamış milyonlarca veli ve öğrenci için gidilebilecek tatil rotalarını derledi.



Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, veliler ve öğrenciler sömestir yani yarıyıl tatilini iple çekiyor. Bu yılın ilk karnesini alacak olan öğrenciler büyük heyecan yaşarken tatil için planlar yapılmaya, uçak ve otobüs biletleri satın alınmaya başlandı.



Yaz tatilinin gözde şehri Antalya, aslında yarıyıl tatili için de zengin aktivite seçenekleri sunuyor. The Land of Legends çocukların şahane vakit geçirebileceği bir yer. Antalya'da ayrıca Akvaryum, Macera Parkı, Dinozor Parkı, Oyuncak Müzesi, Ters Ev Müzesi de keyifli vakit geçirmek için alternatif lokasyonlar arasında.



Erciyes karında çocuklarla eğlenceli aktiviteler



Erciyes'in muhteşem karında çocuğunuzla birlikte eğlenceli ve bol aktiviteli bir tatil geçirebilirsiniz. Hatta fırsatınız olursa birkaç günlük Kapadokya gezisiyle de birleştirip kültür, eğlence ve macera dolu şahane bir tatil yapabilirsiniz. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle otobüsle de gidebileceğiniz ve baby pisti olması nedeniyle özellikle kayağa yeni başlayacak çocuklar için ideal bir yer olarak öne çıkan Kartalkaya'yı diğer kayak merkezlerine göre daha az kalabalık olması da daha cazip kılıyor.

Üstelik hem Ankara hem de İstanbul'a yakın. Kayak tatiliniz sırasında Abant ve çevresini de gezebilir, göl çevresinde uzun yürüyüşler yapabilir, faytona binebilir, bisiklet kiralayabilirsiniz. Ege'nin incisi İzmir'de uzay ve bilim öğretilerine tutkun çocuklar için çok güzel bir kamp bulunuyor. İzmir Uzay Kampı 7-18 yaş çocuklar ve gençler için uygulamalı uzay bilimleri ve teknoloji eğitimi veriyor.

Sömestir tatili için de özel programlar düzenleniyor. Ayrıca İzmir'de pek çok çocuk aktivite alanları mevcut. Bunların yanı sıra Efes, Selçuk, Meryem Ana, Şirince gibi tarihi yerleri de gezebilirsiniz.

Sazova Parkı'nda çocuklarınız çok eğlenecek



Şehir içine otobüsle ulaşımın oldukça kolay olduğu Eskişehir; tarihi yerleri, müzeleri ve parklarıyla gidenlerin beğenisini kazanan bir kent olarak biliniyor. Çocuklarla gezmek için de ideal bir şehir. Çünkü Sazova Parkı şato ve masal evi gibi yapılarıyla çocukları hayal dünyasına sürüklerken, Balmumu Müzesi de çocukların eğlenerek keyif alabileceği yerler arasında ön planda yer alıyor. Buna ek olarak tarihi Odunpazarı evlerini de gezmek mümkün. Porsuk kenarındaki kafelerde de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük tema parkı olan İsfanbul özellikle 4 - 12 yaş grubu çocuklarınızın eğlenebileceği bir yer. Tekli giriş çoklu giriş gibi seçenekler bulunan park, sömestir tatili için ya da bazı kredi kartlarına özel olarak kampanyalar da düzenliyor. İçerisinde alışveriş merkezi de bulunan İsfanbul'da çocuklarınız eğlenirken siz de alışveriş yapabilirsiniz.



Geçmişe yolculuk

Haliç kıyısındaki Miniatürk'te Türkiye'nin tüm önemli eserlerinin minyatür birer kopyası bulunuyor. Ayrıca içerisinde büyük güzel bir park var. Truva atı şeklindeki bu park çocukların sevdiği yerlerin başında. Helikopter simülasyonu, kumandalı tekne, satranç gibi aktiviteler de yapılabiliyor.

Lego tutkunu çocuklar için Almanya'da çok keyifli bir park var. Her şeyin legodan yapıldığı Günzburg'daki Legoland'da çocuklar için aktiviteler mevcutken isteyenler için konaklama yapılabilecek bir otel de var. Küçük yaş gruplarına da hitap eden uçak, kayık gezisi, oyun parkları gibi pek çok şey bulunmakta. İstanbul'da da Bayrampaşa Forum İstanbul'da küçük bir Legoland Discovery Center görülmeye değer.

Vizesiz gidebileceğiniz, kayak yapabileceğiniz bir yurt dışı rotası da var; Saraybosna'yı tercih edebilirsiniz. Balkanların en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Bjelasnica ve Jahorina, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da.

Kayak dışında Bosna'nın önemli tarihi ve turistik yerlerini gezmek, lezzetli börek ve köftesinden yemek mümkün. Kardan kıştan hoşlanmayanlar için diğer bir tercih Dubai tatili. Üstelik alışveriş yapmak için ideal bir yer. Dubai'de kayak ya da sörf yapabileceğiniz, çocuklarınızla eğlenceli saatler geçirebileceğiniz dev alışveriş merkezleri de bulunuyor.