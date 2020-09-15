Enuygun.com, Türkiye'deki en iyi tarihi ve turistik yerleri derledi

Enuygun.com, Türkiye'deki en iyi tarihi ve turistik yerleri paylaştı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Göbeklitepe'den Efes Antik Kenti'ne, Aspendos Tiyatrosu'ndan Tarihi Yarımada'ya, Çatalhöyük'ten Ani Harabeleri'ne kadar Türkiye'nin 7 bölgesindeki en iyi tarihi ve turistlik mekanları derledi.

Tarihi kalıntılara ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un en eski sınırlarının içerisinde yer alan Tarihi Yarımada Bölgesi, Osmanlı padişahı I. Bayezid tarafından yaptırılan Bursa Ulu Camii, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale'de yer alan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, gezilecek yerler listesinin başında yer alıyor.

Antik uygarlıklardan kalan yerleşimleri ve kalıntılarıyla Ege Bölgesi, yerli ve yabancı turiste her yıl kapılarını açıyor. Bölgede yer alan Efes Antik Kenti, yüzyıllarca dünyanın en önemli başkentlerinden biri olarak ayakta kaldı. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı, dünyaca ünlü Celcus Kütüphanesi'ni ve Hadrianus Tapınağı'nı barındıran Efes Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 7000'lere kadar dayanıyor. "Dünyanın en büyük kehanet şehri" unvanıyla da bilinen Didyma'ya ev sahipliği yapan Didim'deki antik kentin en dikkat çekici yapısı ise Apollon Tapınağı olarak öne çıkıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya'daki Aspendos (Belkıs) Antik Kenti'nde yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu, M.S. 2. yüzyılda inşa edilirken, yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli bu antik tiyatro, günümüzde de hala çeşitli sanat etkinlikleri için kullanılıyor. Bölgenin bir diğer önemli destinasyonu da Mersin'in Narlıkuyu ilçesinde yer alan hem doğal hem tarihi güzelliklerle dolu bir ören yeri olan Cennet Cehennem... Bu doğal harikaların küçük olanı Cehennem, büyük olanı ise Cennet olarak adlandırılırken, Cennet'e yaklaşık 450 basamaklı bir merdiven ile inmek ve burada bulunan Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etmek mümkün oluyor. Cehennem kısmına ise doğal şartlar sebebiyle inmek mümkün olmuyor.

Çatalhöyük, insanlık tarihine ışık tutuyor

İç Anadolu Bölgesi, kadim kültürüyle gezginlerin ilgi odağı olurken, bölgede bulunan Çatalhöyük, insanlık tarihine ışık tutuyor. 2012 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'e giderek dönemin sanat ve gündelik hayatına dair her şey gözlemlenebiliniyor. Eskişehir Odunpazarı Evleri ise geleneksel Anadolu Türk mimarisine ev sahipliği yapıyor.

Karadeniz'de bulunan Zilkale, Rize'nin meşhur doğal güzelliği Fırtına Deresi'nin kıyısında yer alıyor. Kayalık yamaç üzerine inşa edilen kalede 8 burç ve 1 gözetleme kulesi bulunurken, 2006 yılından beri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından müze olarak sergiye açık Bandırma Vapuru'nda balmumu heykelleri, eski pusulalar, haritalar ve diğer gemi eşyası sergileniyor.

Göbeklitepe, ölmeden önce görülmesi gerekenler listesinde

Köklü tarihi, özgün heykeltıraşlık eserleri ve ender görülen güzellikteki mozaikleri ile ilgi çeken Zeugma Antik Kenti, Güneydoğu Anadolu'nun en önemli tarihsel noktaları arasında bulunuyor. İnsanlık tarihinin yeniden tartışılmasına sebep olan Göbeklitepe, ölmeden önce görülmesi gerekenler listesinde yer alıyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüzlerce yıl çeşitli uygarlıklara sahne olmuş bir yerleşim yeri olan olan Ani Harabeleri yer alıyor. Türkiye'nin en büyük höyüklerinden birine ev sahipliği yapan Aslantepe ise Malatya'ya 7 kilometre uzaklıkta bulunurken, M.Ö. 5000'li yıllardan M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen antik kent, aynı zamanda bir açık hava müzesi şeklinde... Kazılardan çıkarılan buluntuların büyük bir kısmı Malatya Müzesi'nde sergileniyor.