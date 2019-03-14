Son Dakika Haberleri: Enuygun.com, Uçak Modelini de Seçtirecek

Enuygun.com, Uçak Modelini de Seçtirecek

41 dakika önce

Enuygun.com yetkilileri, "Enuygun.com olarak kullanıcı taleplerine verdiğimiz önemin bir işareti olarak, kullanıcılara isterlerse uçacakları uçağın modelini de seçebilecekleri bir filtre eklemek için çalışmalara başladık.

Enuygun.com, Uçak Modelini de Seçtirecek, System.String[]
Enuygun.com yetkilileri, "Enuygun.com olarak kullanıcı taleplerine verdiğimiz önemin bir işareti olarak, kullanıcılara isterlerse uçacakları uçağın modelini de seçebilecekleri bir filtre eklemek için çalışmalara başladık." açıklamasında bulundu.

Enuygun.com açıklamasına göre, son günlerde Boeing 737 Max Jet modellerinde yaşanan sıkıntılar, "Bineceğimiz uçak modellerini özgürce seçebilir miyiz?" sorusunu gündeme getirdi. Bugün pek çok uçak bileti sitesinde, uçuş için belirlenen uçağın modeli belirtilse de herhangi bir filtreleme özelliği bulunmuyor.

Bu konudaki beklentiyi fark eden Enuygun.com da konuyla ilgili bir çalışma başlattı.

Artık isteyen kullanıcıların uçak bileti satın alırken uçağın modelini de seçebileceklerini belirten Enuygun.com yetkilileri, "Küçük uçakla uçmak istemeyen, çok büyük uçakları sevmeyen ya da bazı uçak modellerinden hoşlanmayan insanlar olabiliyor. Enuygun.com olarak kullanıcı taleplerine verdiğimiz önemin bir işareti olarak, kullanıcılara isterlerse uçacakları uçağın modelini de seçebilecekleri bir filtre eklemek için çalışmalara başladık." açıklamasını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Boeing 737, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enuygun.com, Uçak Modelini de Seçtirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]