Enuygun'dan 3 günlük tatil tavsiyesi

Enuygun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 3 günlük tatile gidilebilecek rotaları derledi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, yaz biterken kısa ve keyifli bir seyahat yapmak isteyenler 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini değerlendirebilir. Enuygun, 3 günlük kısa tatilde gidebilecek birbirinden güzel yerleri araştırdı.

Buna göre, Türkiye'nin en kalabalık 4. ili olan Bursa, kısa tatiller için ideal bir şehir. Özellikle birbirlerine yakın konumdaki Tirilye, Mudanya, Cumalıkızık ve Gölyazı destinasyonları eşsiz bir rota sunuyor.

Bursa'da kahvaltı edilmesi gereken yerlerden biri Cumalıkızık Köyü. Kerpiç, tahta, taş karışımıyla yapılan evlerle dolu köyde kahvaltı edebilecek çok yer bulunuyor. Uzun bir kahvaltının ardından nostaljik sokakları, Küpeli Ev, Cumalıkızık Camisi ve Cin Aralığı da ziyaret edilebilir.

Bursa'nın en zengin antik yerleşimlerinden Gölyazı bir zamanlar Apollon Krallığı'nın da başkentiydi. Uluabat Gölü üzerinde yüzermiş gibi görünen bu adayı baştan başa yürümek 15 dakika sürüyor. Ziyaretçiler Gölyazı'da gün doğumunu ve batımını izleyebiliyor, Uluabat Gölü'nde de sandal turu yapabiliyor.

Kaz Dağı, Cunda, Ayvalık

İsviçre Alpleri'nden sonra dünyanın en temiz havasına sahip olmasıyla bilinen Kaz Dağı, yakınlarındaki Cunda ve Ayvalık rotası ile öne çıkıyor. Bu rotanın Kaz Dağı kısmında görülmesi gereken ilk yer yeşilin binlerce tonuna sahip Kazdağı Milli Parkı. Ziyaretçiler, dağın en yüksek noktasında yer aldığı için tüm manzaraya hakim olan Sarıkız Türbesi'ni, Hasanboğuldu Şelalesi'ni, Darıdere Tabiat Parkı'nı ve Şahinderesi Kanyonu'nu gezebiliyor.

Gaziantep,Halfeti

Üç günde mutfağı UNESCO tarafından tescillenmiş Gaziantep'i ve ünü sınırları aşan Halfeti'yi gezerek hem tarihi açıdan hem de gastronomik açıdan tatmin edici bir gezi yapmanız mümkün. Gaziantep enfes lezzetleriyle öne çıkan bir yer.

Şehirde Gaziantep Kalesi, Hamam Müzesi, Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi, Zeugma Antik Kenti, Tahmis Kahvesi, Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi ve Kaleoğlu Mağarası görülmeyi bekliyor.

Safranbolu, Amasra

Hem tarihi açıdan zengin hem de yeşilliklerle dolu sıradaki rota Batı Karadeniz'den. Keyifli bir 3 gün için Safranbolu ve Amasra rotasını izlemeyi tercih edebiliyor. Karabük ilinin tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu, klasik Osmanlı mimarisini yansıtan evleriyle eşsiz bir bölge. Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biri olan Safranbolu'da cumbalı evlerle dolu sokaklar ziyaretçilerine eşsiz bir görüntü sunuyor.

Eskişehir, Ankara

Eskişehir gezildikten sonra Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için ideal bir konuma sahip. Eskişehir'de Odunpazarı evleri, Şazova Parkı, Porsuk Çayı, Kurşunlu Cami ve Külliyesi, Kent Park ve Atlıhan El Sanatları Çarşısı gezilecek yerlerin arasında yer alıyor.

Başkentte ise Zafer Bayramı ruhunun en coşkulu şekilde yaşanacağı Anıtkabir, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaş Müzesi ve Ankara Cumhuriyet Müzesi kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerler olarak öne çıkıyor.