Enuygun'dan ekstrem sporları sevenlere tatil önerileri

Enuygun.com, Türkiye'nin güzelliklerini eğlenceli ve adrenalin dolu aktivitelerle keşfetmek isteyenler için Türkiye'de ekstrem sporlara uygun seyahat noktalarını derledi.

Enuygun'dan yapılan açıklamada, popüler tatil destinasyonlarının, aynı zamanda eğlenceli aktiviteler de yapılabilecek yerler olarak dikkati çektiği belirtildi.

Türkiye'de yamaç paraşütü yapılabilecek en güzel yerin Fethiye olduğu aktarılan açıklamada, "Yamaç paraşütü yaparken dünyadaki en güzel plajlardan biri olan Ölüdeniz Plajı'nın masmavi manzarasına yukarıdan bakıyorsunuz. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Babadağ'a tırmanıp sertifikalı pilotlar eşliğinde kendini havaya bırakıyorsunuz. Uçuş yaklaşık yarım saat kadar sürüyor, o harika manzara ayaklarınızın altından kayıp gidiyor. Uçuşun sonunda Belcekız Plajı'na iniş yapılıyor. Fethiye otelleri konukları için özel yamaç paraşütü aktiviteleri düzenleyebiliyor. Fethiye dışında Kaş Asas Tepesi, Erzincan Munzur Dağları, Denizli Dinamit Tepesi ve Adıyaman Nemrut Dağı'nda da yamaç paraşütü yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle Fırtına Deresi ile özdeşleşmiş raftingin, Türkiye'de yapılabilecek en eğlenceli aktiveler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de rafting yapılabilecek birçok yer olduğu bildirildi.

Dünyadaki nehirler arasında debisi en yüksek olanlardan Çoruh Nehri'nin, Türkiye'nin en güzel rafting noktalarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçkar Dağları'ndan eriyen karın inmesiyle oluşan nehirde farklı zorluklarda hem amatörler hem de profesyoneller için 4 farklı etap mevcut. Yaklaşık 169 kilometrelik rafting parkuru, uluslararası yarışmalara bile ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin bir diğer popüler rafting noktası ise Antalya Manavgat'ta bulunan Köprülü Kanyon. Toros Dağları'ndan inen suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri, özellikle Antalya'ya gelen turistlerin her yaz rafting adrenalinini yaşamak için tercih ettiği nokta. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki rafting parkuru, Selge Antik Kenti'nden 11 kilometre aşağıda. Bu yaz Köprüçay'ın hızlı akan sularında rafting yapmak bir Antalya uçak bileti uzaklığında… Bu heyecanı Rize Fırtına Deresi ve İkizdere Nehri, Muğla Dalaman Çayı, Tunceli Munzur Çayı, Denizli Bekili Deresi, Kayseri Zamantı Irmağı ve Artvin Barhal Çayı'nda da yaşayabilirsiniz."

"Alaçatı, dünyada da rüzgar sörfü için en iyi yerlerden biri"

Açıklamada, Alaçatı'nın, sadece Türkiye'de değil, dünyada da rüzgar sörfü için en iyi yerlerden biri olarak görülduğu aktarılarak, "Yıllardır rüzgar sörfü severleri ağırlayan Alaçatı'nın en güzel özelliği sığ ve kumlu suları. Yaklaşık 700 metre boyunca derinleşmeyen su ve dibindeki kumlar sayesinde rüzgar sörfü eğitimi için elverişli. Bu yüzden burada birçok sörf okulu bulunuyor. Eğer bu spor için eğitim alacaksanız mutlaka Alaçatı'ya gitmelisiniz. Alaçatı dışında Datça, Bodrum Bitez, Saroz Körfezi İstanbul Gümüşdere Plajı ve Büyükçekmece Gölü'nde de rüzgar sörfü yapabilirsiniz." denildi.

"Gökova bölgesi, kitesurf tutkunlarının en sevdiği adres"

Muğla'da bulunan Gökova bölgesinin, kitesurf tutkunlarının en sevdiği adres olduğu belirtilen açıklamada, "Gökova'da Azmak Çayı'nın tam denizle buluştuğu nokta körfezde akım oluşturuyor. Bu akımlarla da kitesurf için gereken termik rüzgar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda uzun ve sığ bir plaja sahip olduğu için kitesurf eğitimlerine de çok uygun bir yer. Sezon mayısın sonundan başlayıp ekim sonuna kadar devam ediyor. Alaçatı, Datça, Gökçeada, Kilyos, Sarıgerme, Gelibolu ve Bodrum'da da kitesurf yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Skydive ve dağ tırmanışı

Türkiye'de skydive yapmak için en güzel noktanin Efes Antik Kenti olduğu vurgulanan açıklamada, "Daha önce eğitim almamış olsanız da buradaki eğitim merkezlerine başvurabilirsin ama tandem atlayış yapmak için eğitime ihtiyacınız yok. Birlikte atlayacağınız uzman sana gerekli bilgileri yaklaşık 15-20 dakikalık kısa bir eğitimle anlatıyor, sonra 4.000 metre yükseklikten kendinizi aşağıya bırakıyorsunuz. Efes Antik Kenti'nin harika manzarasını yukarıdan görmek gerçekten unutulmaz bir deneyim. Fethiye, İstanbul, Eskişehir ve Antalya'da da skydive yapabilirsiniz." denildi.

Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmanın çok büyük bir macera olduğu belirtilen açıklamada, genelde dağ tırmanışının en güzel Kaçkar Dağları'nda yapıldığı, Süphan Dağı, Antalya Geyiklibayırı, İzmir Kaynaklar Tırmanış Bahçesi, Kocaeli Ballıkayalar Kanyonu ve Kaz Dağları'nda da dağ tırmanışı yapılabileceğini bildirildi.

Dalış ve jet boat

Açıklamada, zengin bir su altı çeşitliliğine sahip olan Kaş'ta en popüler dalış noktasının, su altında gemi ve uçak batıklarının olduğu Flying Fish noktası olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kaş'taki dalış noktalarında akıntı görüldüğü için daha çok profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Kalkan'da da akıntı ve sert rüzgar hakim. Yine profesyonellere uygun bir dalış noktası ama buradaki Mavi Mağara, Frank Duvarı, Fırnaz Koyu, Dolphine Reef en gözde dalış yerleri arasında. Bodrum Büyük Resif, Fethiye Afkule, Ayvalık Deli Mehmet, Çanakkale Bebek ve Minnoş kayalıkları, Gökova Kocadağ, Datça Hisarönü ve İstanbul Sivriada da dalış yapabileceğiniz diğer yerler arasında."

Türkiye'de Düden Çayı'nda yapılan jet boat'ın, adrenalin dolu bir aktivite olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güçlü motorlara sahip olan jet boat adı verilen botlar, saatte 80 kilometrelik hızla gidiyor. Jet boat'ı kullanan uzman bir sporcu, o hızda giderken ani manevralar, anlık frenler ve 360 derecelik anlık dönüşler yapıyor." denildi.