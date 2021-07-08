Üye Girişi
Enuygun, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en temiz koylarını öneriyor - Son Dakika

Enuygun, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en temiz koylarını öneriyor

08.07.2021 11:06
Enuygun, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en temiz koylarını öneriyor, System.String[]

Enuygun, Kurban Bayramı tatiline henüz bir plan yapmayanlar için gidilebilecek en temiz koyları derledi.

Enuygun, Kurban Bayramı tatiline henüz bir plan yapmayanlar için gidilebilecek en temiz koyları derledi.

Enuygun açıklamasına göre, bir buçuk gün izin alarak 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Kurban Bayramı ile birleştirenler, 11 günlük uzun bir tatile çıkma fırsatını yakalıyor.

Enuygun, tatilde doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için Türkiye'nin en güzel ve temiz koylarını araştırdı.

Turunç Koyu, Marmaris

Marmaris'in en güzel koylarından biri olan Turunç Koyu'na tekne turları çok sık uğruyor. Masmavi ve tertemiz bir denize sahip olan koyda bulunan Turunç Halk Plajı'nı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Sabah saatlerinde suyunun çok soğuk olduğu deniz, dalış için de oldukça elverişli. Popüler bir koy olduğu için Marmaris otelleri açısından da çok sayıda seçenek sunuyor.

Ovabükü Koyu, Datça

Datça Yarımadası'nda birbirinden güzel koylar bulunuyor ama en güzellerinden biri Ovabükü Koyu. Datça merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan koya Dalaman'a uçak bileti alarak havalimanından kolayca ulaşılabiliyor. Tertemiz bir denize sahip olan koyun çevresinde birçok otel ve pansiyon bulunduğu için tatilinizi buradan hiç ayrılmadan geçirebilirsiniz.

Aspat Koyu, Bodrum

Bodrum'da tropik bir destinasyondaymış gibi hissedilebilecek bir koy olan Aspat Koyu, doğal güzelliklerini korumayı başaran bir cennet adeta. 1. derece sit alanı olarak korunan koyun çevresi yemyeşil palmiye ve meyve ağaçlarıyla çevrili. Turkuazın en güzel tonuna sahip denizi tertemiz ve dalış yapmak için çok uygun. Şnorkelle dalış yapıldığında denizatları ve rengarenk balıklarla karşılaşılabilir.

Adrasan Koyu, Antalya

Bey Dağları'nın eteklerinde bulunan Adrasan'ın tertemiz bir havası var. Temiz havasının yanında sığ ve kumlu bir denize de sahip. Denizi berrak olduğu için dalış yapmaya çok uygun. Ülkemizin en popüler yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu da Adrasan'dan geçiyor. Adrasan tatilinizde Likya Yolu'nda da keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca Adrasan'ın çevresindeki diğer koyları görmek için tekne turlarına da var. Özellikle Suluada, Maldivler'i andıran bir atmosfere sahip.

Çiftlik Koyu, Marmaris

Marmaris'te bulunan koylar arasında en sakin atmosfere sahip olan Çiftlik Koyu, aynı zamanda beldenin büyük taneli kumlardan oluşan sayılı plajlarından birine sahip. Genelde tekne turlarıyla ulaşım sağlanan koyda yerleşim yeri bulunmuyor. Bu yüzden de koy el değmemiş bir doğaya sahip. Tertemiz ve berrak bir denize sahip olan Çiftlik Koyu'nda deniz diğer koyların aksine soğuk değil.

Bardakçı Koyu, Bodrum

Bodrum tatilinizde merkeze sadece 10 dakika uzaklıktaki Bardakçı Koyu'na mutlaka uğramalısınız. Merkeze yakın olan en güzel koy olduğu için yaz aylarında kalabalık olan Bardakçı, Zeki Müren Koyu adıyla da biliniyor. Balıkları görebileceğiniz kadar berrak denize ve sakin bir atmosfere sahip koyun halk plajı bulunmuyor ama Bodrum otelleri ve işletmelerinin iskelelerinde bulunan çardak ve pavilyonlarda denizin tadını çıkarılabilir.

Katrancı Koyu, Fethiye

Sakin bir koy için Katrancı Koyu tercih edilebilir. Fethiye merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan koya, Fethiye'ye otobüs bileti alıp otogardan kalkan Göcek minibüsleriyle ulaşılıyor. Okaliptüs ve çam ağaçlarıyla çevrili koyda deniz tertemiz. Kumlu, dalgasız ve sığ bir denize sahip olduğu için koy, çocuklu aileler için de ideal. Ayrıca burada kamp alanları da bulunuyor.

Hisarönü Koyu, Marmaris

Marmaris merkezden 20 kilometre uzaklıkta konumlanan Hisarönü Koyu, bunaltıcı sıcaklarda serinleyebileceğiniz en temiz koylardan. Arkasında bulunan yemyeşil orman sayesinde sunduğu serin hava koşullarının yanında nem oranı da oldukça düşük. Özellikle yazın nemli şehirlerde sıcaktan bunaldıysanız hemen uçak biletinizi alıp bu serin havanın tadını çıkarmalısınız. Ayrıca koyda nem oranı düşük olması sayesinde havanın astım ve kalp rahatsızlığı olanlar için de şifa kaynağı olduğu düşünülüyor. Koyun 700 metrelik kumsalı ise tertemiz deniziyle tüm turistleri kendine hayran bırakıyor.

Kıdrak Koyu, Fethiye

Fethiye'nin bir diğer tertemiz koyu ise Kıdrak Koyu. Turkuaz renkli pırıl pırıl denize ev sahipliği yapan koy, 2017 yılında tabiat parkı statüsü kazandı. Kızılçam, mersin, pırnal meşesi gibi farklı ağaç türlerini bir arada görebileceğiniz koyda ateş yakmak yasak. Ancak ağaçların altında bulunan kamp alanında bir gece geçirmek keyifli oluyor.

Kargı Koyu, Datça

Datça merkezden 3 kilometre uzaklıkta olan Kargı Koyu, bölgenin en temiz koylarından biri. Merkeze bu kadar yakın oluşuyla çok sık tercih edilse de doğallığını korumayı başarmış. Etrafını çeviren dağlar rüzgarı kestiği için koy, ılıman bir havaya ve dalgasız denize sahip. Tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmadığı bir noktada bulunan koyda, doğa yürüyüşlerine de çıkabilirsiniz.

Kurban Bayramı, Marmaris, Adrasan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enuygun, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en temiz koylarını öneriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor 16:40 Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı 14:35 BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar         
17:25
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi         
16:42
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı         
16:36
Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı         
16:01
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası         
14:45
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enuygun, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en temiz koylarını öneriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement