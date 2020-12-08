Enuygun pandemiyle şekillenen 2020 seyahat analizini yayınladı - Son Dakika

Enuygun pandemiyle şekillenen 2020 seyahat analizini yayınladı

08.12.2020 10:59
Enuygun pandemiyle şekillenen 2020 seyahat analizini yayınladı, System.String[]

Enuygun, kullanıcılarının pandemiyle şekillenen 2020 seyahat tercihlerini analiz etti.

Enuygun, kullanıcılarının pandemiyle şekillenen 2020 seyahat tercihlerini analiz etti.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, en yüksek uçak ve otobüs bileti satışı ocak ayında gerçekleşti. Yurt içinde en çok uçak bileti İstanbul'a, otobüs bileti ise Ankara'ya alındı. En çok seyahat eden şehirler ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana oldu.

Türkiye'den en çok uçak bileti alınan ülke Almanya olurken, sırasıyla en çok Ukrayna, Azerbaycan, Fransa ve İngiltere'ye seyahat edildi. Türkiye'ye seyahat eden ülkelerin başında Almanya ve Ukrayna yer alırken, bu ülkeleri Azerbaycan, Fransa ve Hollanda izledi.

2020'de en çok erkekler seyahat etti

Enuygun'un kullanıcı incelemesine göre, 2020'de en çok erkekler seyahat etti. Seyahat edenlerin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini ise kadınlar oluşturdu. 2020'de en çok seyahat eden yaş grubu ise 25-35 yaş aralığı oldu.

2020 yılında en çok konaklama yapılan şehirlerde ise İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Muğla başı çekti. Aynı anda en fazla 6 kişilik otel rezervasyonu yapılırken 12 kişilik uçak bileti ve 4 kişilik otobüs bileti satın alındı. Çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında ise ilk üç sırayı İstanbul, İzmir ve Antalya aldı.

Kullanıcıların bilet aldığı zamanlar incelendiğinde, kadınların uçak biletini ortalama 9 gün, erkeklerin ise 6 gün önceden almayı tercih ettiği gözlemlendi. En erken otel rezervasyonu ise 279 gün önce yapıldı. Seyahatseverler en çok 11.00-12.30 saatlerinde uçmayı tercih etti.

Kovid-19 seyahat sıklığını etkiledi

Enuygun'un araştırmasına göre, kullanıcıların yüzde 35'i Kovid-19 salgını başlamadan önceki son 3 yıl içerisinde seyahat sıklığını "yılda 1-2 kez" olarak ifade ederken, yüzde 32'si bu sıklığı "yılda 3-4 kez" olarak belirtti.

Kovid-19 salgını başladıktan sonra, her 10 görüşmeciden 8'i kişisel, turistik veya iş amaçlı en az 1 kez seyahat gerçekleştirdi. Salgın sonrasında gerçekleştirilen bu seyahatler içerisinde kişisel seyahatler öne çıktı. Kovid-19 salgını başlamadan önceki son 3 yıl içerisinde gerçekleştirilen seyahatlerde, ilk 3 ulaşım aracı sırasıyla uçak, otobüs ve şahsi araç oldu. Salgın sonrasında ise şahsi araç kullanım oranı, uçak ve otobüs kullanım oranlarına göre artış gösterdi.

En uzun aktarma süresi 34 saat oldu

İçinde bulunduğumuz gündem nedeniyle pandeminin ilk döneminde uçuşlar ertelendi, buna bağlı olarak vatandaşlar biletleri iptal etti ya da açığa aldı. Bu bilgiler ışığında Enuygun'un verilerine göre Bilet İptal Güvencesi ile en fazla tasarruf rakamı 17 bin 570 lira 75 kuruş oldu. 4 kişilik bir aile en yüksek yurt dışı uçak bileti için toplam 59 bin TL ödedi. Bu yıl satılan en pahalı otobüs bileti ise 400 TL, en pahalı otel rezervasyonu ise bir yetişkin için 13 bin TL olarak açıklandı. En uzun aktarma bekleme süresi de 34 saat ile New York-Pekin arasında gerçekleşti.

İstanbul, Otobüs, İzmir, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enuygun pandemiyle şekillenen 2020 seyahat analizini yayınladı - Son Dakika Ekonomi


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