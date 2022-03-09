Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı rotaları paylaştı - Son Dakika

Seyahat Sitesi Enuygun, salgın sürecinde birçok ülkenin uyguladığı kısıtlamaları ve kuralları kaldırması dolayısıyla PCR testi uygulaması olmayan yurt dışı rotalarını paylaştı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, salgının seyri yurt dışı seyahatleri için yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Yaşanan "normalleşme" süreci kapsamında dünyada birçok ülke Kovid-19 nedeniyle yürürlüğe koyduğu kuralları ve kısıtlamaları kaldırmaya başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Mart 2022 itibarıyla tam aşılı kişilerden PCR veya antijen testi talep edilmeyeceğini duyurmuştu. Birçok Avrupa ülkesi de AB aşı sertifikası gösteren veya aşı olduğunu kanıtlayabilen yolculardan PCR testi istenmeyeceğini açıklamaya başladı. Seyahat sitesi Enuygun da PCR testi istemeyen yurt dışı seyahat rotalarını derledi.

Seyahatseverlerin, yakınlığı, Akdeniz iklimi ve uzun kumsallarıyla en çok tercih ettiği destinasyonların başında KKTC geliyor. Kuzey Kıbrıs, ülkeye gelecek misafirler PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

KKTC'nin aldığı yeni karara göre, ??ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi yaptırmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Yunanistan şubat ayının ilk haftası itibarıyla ülkeye seyahat eden ve Avrupa onaylı aşı sertifikası olan tüm yolcuların negatif PCR testi gösterme zorunluluğunu kaldırdı. Yunanistan'ı ziyaret etmek için en ideal zaman ise ilkbaharın ilk günlerinden sonbaharın sonuna dek devam eden sıcak yaz dönemi. Yunanistan'a uçak seyahatinin yanı sıra Türkiye'den kara yolu ve deniz yolu ile de kolayca ulaşılabiliyor.

Akdeniz kültürünü deneyimlemek isteyenler için Portekiz iyi bir alternatif olabiliyor

Portekiz de AB aşı sertifikası gösteren veya aşı olduğunu kanıtlayabilen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceğini duyuran ülkelerden. Portekiz sıcak geçen yaz ayları başta olmak üzere tüm yıl boyunca ziyaret için ideal bir ülke konumunda bulunuyor. Sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda çok zengin bir çeşitliliğe sahip olan Portekiz, Akdeniz kültürünü deneyimlemek isteyenler için iyi bir seyahat alternatifi olarak öne çıkıyor.

Kuzey Makedonya uzun bir süredir Türk vatandaşlarından PCR testi talep etmiyor. Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler arasında yer alan Kuzey Makedonya'da Üsküp, Manastır ve tarihi ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Ohri gezilebilecek gözde yerlerin başında geliyor.